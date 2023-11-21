Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Tìm kiếm và tiếp cận nguồn khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm máy móc thiết bị (cẩu tháp vận thăng, máy bơm trộn bê tông, thiết bị cẩu nâng hạ, khoan đào xúc lu, xe nâng, thiết bị nông nghiệp,...)

- Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai và xử lý đơn hàng theo đúng các yêu cầu của khách hàng;

- Theo dõi lịch trình hàng và đồng thời xử lý các phát sinh theo đúng yêu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo tiến độ đơn hàng;

- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật đảm bảo chế độ chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng;

- Phân tích thị trường, xây dựng và phát triển các chiến lược tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu của công ty Zoomlion Việt Nam