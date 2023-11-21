Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
- Điện Biên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm và tiếp cận nguồn khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm máy móc thiết bị (cẩu tháp vận thăng, máy bơm trộn bê tông, thiết bị cẩu nâng hạ, khoan đào xúc lu, xe nâng, thiết bị nông nghiệp,...)
- Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai và xử lý đơn hàng theo đúng các yêu cầu của khách hàng;
- Theo dõi lịch trình hàng và đồng thời xử lý các phát sinh theo đúng yêu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo tiến độ đơn hàng;
- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật đảm bảo chế độ chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng;
- Phân tích thị trường, xây dựng và phát triển các chiến lược tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu của công ty Zoomlion Việt Nam
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam yêu thích công việc kinh doanh;
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ,...hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kiến thức về thị trường máy xây dựng, ô tô, máy chuyên dụng;
- Kỹ năng giao tiếp thuyết phục tốt;
- Trung thực, linh hoạt và nhanh nhẹn trong công việc;
- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác (ngắn ngày);
- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc.
- Có kinh nghiệm bán hàng máy móc công trình
Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: cơ bản từ 12,000,000VND
- Thưởng: Thưởng KPIs, Thưởng hiệu suất làm việc, Thưởng kết quả kinh doanh theo quý, năm (Nhiều tháng lương)
- Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động (công ty đóng bảo hiểm full lương cơ bản), công đoàn, thăm hỏi khi cưới xin, sinh con, hiếu hỉ;
- Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
- Có cơ hội tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu tại Trung Quốc và các nước khác trên thế giới
- Được trang bị đầy đủ văn phòng phẩm đồng phục và các công cụ phục vụ cho công việc ;
- Thời gian và phương thức làm việc linh động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
