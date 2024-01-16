[Hà Nội] công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tuấn CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ TỔNG HỢP PART-TIME/FULL-TIME 10 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chấp nhận đào tạo nhân viên lại từ đầu, chấp nhận sinh viên làm trái ngành - Hỗ trợ công việc các bộ phận kinh doanh, marketing, nhân sự,....: + Có thể làm KOL cho kênh của công ty + Có thể viết bài PR + Có thể hỗ trợ tuyển dụng + .... + Làm chung công việc của các bộ phận - Làm việc tại văn phòng công ty, Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội - Thời gian làm việc linh hoạt: Làm việc tối thiểu 20h/ tuần

Có thể đăng ký ca linh động theo từng tuần khác nhau, linh động theo ca sáng/ ca chiều/ ca tối/ ca so le/ ca gãy từ thứ 2 đến chủ nhật để phù hợp với việc học

Có thể đăng ký làm việc nhiều hơn 20h/ tuần nếu có thời gian và muốn tăng thêm thu nhập

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận Sinh viên năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng - Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt - Có laptop cá nhân

Tại công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm 18k/h - Tăng lương 5% hàng tháng (Như vậy là 1 năm tăng 60% lương so với lương khởi điểm) - Thưởng theo dự án hàng tháng - Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, - Có quyền tự chủ trong công việc - Được đào tạo về tâm lý, và iso 9001

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tuấn

