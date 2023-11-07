Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà N03T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ
- Thực hiện các công việc thiết kế cho công ty theo yêu cầu (ví dụ: các vật dụng quảng cáo, bao bì sản phẩm, thiết kế trang web sản phẩm và công ty)
- Tham gia xây dựng & phát triển các dự án thiết kế sáng tạo chuyên nghiệp của công ty.
- Thiết kế các mẫu layout quảng cáo, các ấn phẩm đồ họa: Logo, catalogue, nhận diện thương hiệu...
- Đưa ra đề xuất về vật liệu và giám sát chất lượng sản xuất của các vật phẩm cùng với nhóm quản lý thương hiệu (kích thước, màu sắc, chất lượng hình ảnh, tỷ lệ giữa các chi tiết...)
Yêu Cầu Công Việc
- Mức lương thỏa thuận và cạnh tranh.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h.
- Hưởng lương tháng 13.
- Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.
- Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Quyền Lợi
- Tốt nghiệp Đại Học về ngành vẽ đồ họa, thiết kế mỹ thuật (ưu tiên các trường như ĐH Kiến trúc, FPT Arena, Ha Noi Arena, Mỹ thuật công nghiệp).
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Illustration, Corel Draw, Photoshop, 3D, Adobe Flash, có kinh nghiệm với phần mềm Catia là lợi thế.
- Có khả năng mỹ thuật, cảm nhận về màu sắc và chọn chất liệu.
- Khả năng giao tiếp và truyền đạt.
- Ghi nhớ yêu cầu của khách hàng, thời gian và chi phí gắn với dự án
Cách Thức Ứng Tuyển
