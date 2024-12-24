Tuyển Ads JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

JOYBIT
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại JOYBIT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà CIC, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phối hợp cùng team Media và Marketing để tìm kiếm ý tưởng cho quảng cáo playable.
Phối hợp với team creative để sản xuất các quảng cáo playable để sử dụng trong Marketing ở thị trường Global.
Phối hợp cùng team Media và Marketing để đánh giá hiệu quả của quảng cáo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với Unity 3D hoặc Luna.
Có hiểu biết/ kinh nghiệm phát triển playable ads trên các nền tảng quảng cáo Applovin, Google Ads, Unity, Mintegral, IronSource, v.v... là một lợi thế.
Có khả năng làm việc với sản phẩm 2D và 3D.
Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Có trách nhiệm cao trong công việc.
Yêu thích làm game và mong muốn phát triển trong ngành game.
Hiểu biết về Social Media và Digital Marketing là một lợi thế.

Tại JOYBIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, cạnh tranh, lương net từ 8.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ.
Hỗ trợ 100% chính sách BH dành cho người lao động theo quy định nhà nước.
Chính sách thưởng theo hiệu quả làm việc cạnh tranh (bao gồm thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng theo hiệu quả của team).
Phúc lợi các dịp lễ, Tết, du lịch hè, sinh nhật công ty/tập đoàn và các sự kiện văn hoá nội bộ hấp dẫn.
Được nghỉ phép nhận nguyên lương 01 ngày mỗi tháng sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JOYBIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC Tower, số 1 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

