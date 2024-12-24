Tuyển Ads JOYBIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà CIC, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Phối hợp cùng team Media và Marketing để tìm kiếm ý tưởng cho quảng cáo playable.

Phối hợp với team creative để sản xuất các quảng cáo playable để sử dụng trong Marketing ở thị trường Global.

Phối hợp cùng team Media và Marketing để đánh giá hiệu quả của quảng cáo.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với Unity 3D hoặc Luna.

Có hiểu biết/ kinh nghiệm phát triển playable ads trên các nền tảng quảng cáo Applovin, Google Ads, Unity, Mintegral, IronSource, v.v... là một lợi thế.

Có khả năng làm việc với sản phẩm 2D và 3D.

Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Có trách nhiệm cao trong công việc.

Yêu thích làm game và mong muốn phát triển trong ngành game.

Hiểu biết về Social Media và Digital Marketing là một lợi thế.

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, cạnh tranh, lương net từ 8.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ.

Hỗ trợ 100% chính sách BH dành cho người lao động theo quy định nhà nước.

Chính sách thưởng theo hiệu quả làm việc cạnh tranh (bao gồm thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng theo hiệu quả của team).

Phúc lợi các dịp lễ, Tết, du lịch hè, sinh nhật công ty/tập đoàn và các sự kiện văn hoá nội bộ hấp dẫn.

Được nghỉ phép nhận nguyên lương 01 ngày mỗi tháng sau khi trở thành nhân viên chính thức.

