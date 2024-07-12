[Hà Nội] Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar Tuyển dụng livestream 1 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar
Ngày đăng tuyển: 12/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Livestream trên kênh TikTok của công ty để giới thiệu sản phẩm. Tư vấn, Giao tiếp với khán giả, thuyết phục bán hàng cho khách trên livestream

- Lên ý tưởng nội dung livestream phù hợp. Phối hợp với bộ phận vận hành live, tạo các chương trình, voucher cho phiên live, sản phẩm live…

- Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo cho các clip viral, các chiến dịch quảng bá thương hiệu, sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung.

- Đánh giá hiệu quả của từng buổi live tiktok shop và thảo luận với quản lý để cải tiến đề xuất tối ưu cho buổi live tiếp theo.

- Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất của TikTok

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm về sản phẩm, sẽ được đào tạo từ đầu (chỉ cần thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc, hoạt ngôn).

• Có khả năng nói chuyện tự tin trước máy quay, chất giọng rõ ràng, dễ nghe, sức khoẻ và thể lực tốt.

• Có khả năng giao lưu với người xem, có thái độ tốt trong luyện tập và tính kỷ luật trong việc thực hiện các công việc.

• Nếu là sinh viên ngành y dược hoặc từng làm trong các công ty dược là một lợi thế

• Đam mê công việc, có thể hoạt động stream đều đặn trên nền tảng tiktok

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thưởng thành tích theo KPI, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

  • Được tham gia các hoạt động đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn.

  • Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ…

  • Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

  • Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

  • Hỗ trợ vé gửi xe hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

