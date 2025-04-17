Tuyển Nhân viên kho Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô B2
- 3
- 3A Khu công nghiệp Nam Thăng Long
- Phường Thụy Phương
- Quận Bắc Từ Liêm
- Tp. Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực tiếp thực hiện công việc xuất - nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
- Thực hiện công việc kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.
- Sắp xếp hàng hóa trong kho theo chủng loại và thời gian nhập kho.
- Thực hiện các công việc khác do Thủ Kho giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam độ tuổi từ 18 - 38.
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
- Địa chỉ: Lô B2 – 3 – 3A, KCN Nam Thăng Long (Khu B), Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
- Địa chỉ: Lô B2 – 3 – 3A, KCN Nam Thăng Long (Khu B), Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI