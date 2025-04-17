Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Hàn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Hàn
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Hàn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Hàn

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 683 Đường Nguyễn Khoái, Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch và thực hiện kinh doanh việc giải pháp Lọc nước & Nước nóng trung tâmHeat Pump, điều hòa không khí và thiết bị điện máy của công ty.
- Tư vấn, thuyết phục khách hàng (chủ đầu tư, đối tác) sử dụng sản phẩm giải pháp củacông ty.
- Hỗ trợ trực tiếp các công việc liên quan đến dự án.
- Đánh giá, báo cáo hoạt động, tiến độ các dự án được giao và quản lý.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Kinh nghiệm: từ 01 năm kinh nghiệm.
- Trình độ: Từ cao đẳng trở lên.
- Chuyên ngành được đào tạo: Quản trị kinh doanh, kinh tế, các ngành kỹ thuật (có liênquan tới điều hòa không khí, lọc nước tổng, heat pump, cơ điện là 1 lợi thế).
- Ký năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, siêng năng và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ cấp cứng từ 8 - 10 triệu đồng/tháng và thu nhập theo doanh số. Tổng ThuNhập Trung Bình từ 15 - 30 triệu đồng/tháng.
- Đóng BHXH sau thử việc.
- Hưởng đầy đủ thưởng Lễ, Tết và phúc lợi theo quy định công ty.
- Được đào tạo và làm việc trong công ty có quy mô nên rất thuận lợi trong việc nâng caotrình độ chuyên môn và kinh nghiệp làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Thời gian làm việc: 8 - 17h (Nghỉ trưa 1h30p) từ thứ 2 – thứ 7.
- Địa chỉ: Số 35, ngõ 683 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Hàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Hàn

Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Hàn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, Ngõ 683 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

