Tuyển Nhân viên vận hành Expeditors Vietnam Company Limited - Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục đích công việc: Bảo đảm hàng hóa vận chuyển thuận lợi và đúng thời gian. Cung cấp dịch

vụ khách hàng tốt nhất

Job Purpose: Ensure timely and accurate movement of freight and information, while providing an exceptional customer service within the Air Export Department.

Nhiệm vụ cụ thể/ Key Responsibilities

1. Đảm bảo thực hiện quy trình vận chuyển thuận lợi và kịp thời

Ensure smooth and timely freight process flow

2. Đảm bảo nhập dữ liệu chính xác và kịp thời vào hệ thống quản lý hàng hóa.

Ensure accurate and timely data entry into our operating system.

3. Theo dõi và xử lý các đơn hàng không xuất theo yêu cầu. Sử dụng Tree view hàng ngày

Track and Trace Air Export Files and reporting. Use Tree View on daily basis

4. Đảm bảo gửi thông tin Thông báo hàng đến kịp thời cho khách hàng và quốc tế

Ensure arrival notices are communicated to overseas and customers

5. Đảm bảo gửi thông tin thanh toán chính xác và kịp thời đến cho khách hàng và thanh toán chính xác,kịp thời cho nhà cung cấp

Ensure accurate and timely client and vendors billing.

6. Tương tác với khách hàng trong việc sắp xếp vận chuyển các lô hàng quốc tế, đáp ứng các tiêu