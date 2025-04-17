Tuyển Nhân viên vận hành Expeditors Vietnam Company Limited - Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Expeditors Vietnam Company Limited - Hanoi Branch
- Hà Nội: TNR Tower Nguyen Chi Thanh, 54A Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hanoi, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Mục đích công việc: Bảo đảm hàng hóa vận chuyển thuận lợi và đúng thời gian. Cung cấp dịch
Mục đích công việc
vụ khách hàng tốt nhất
Job Purpose: Ensure timely and accurate movement of freight and information, while providing an exceptional customer service within the Air Export Department.
Job Purpose:
Nhiệm vụ cụ thể/ Key Responsibilities
1. Đảm bảo thực hiện quy trình vận chuyển thuận lợi và kịp thời
Ensure smooth and timely freight process flow
2. Đảm bảo nhập dữ liệu chính xác và kịp thời vào hệ thống quản lý hàng hóa.
Ensure accurate and timely data entry into our operating system.
3. Theo dõi và xử lý các đơn hàng không xuất theo yêu cầu. Sử dụng Tree view hàng ngày
Track and Trace Air Export Files and reporting. Use Tree View on daily basis
4. Đảm bảo gửi thông tin Thông báo hàng đến kịp thời cho khách hàng và quốc tế
Ensure arrival notices are communicated to overseas and customers
5. Đảm bảo gửi thông tin thanh toán chính xác và kịp thời đến cho khách hàng và thanh toán chính xác,kịp thời cho nhà cung cấp
Ensure accurate and timely client and vendors billing.
6. Tương tác với khách hàng trong việc sắp xếp vận chuyển các lô hàng quốc tế, đáp ứng các tiêu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Expeditors Vietnam Company Limited - Hanoi Branch Thì Được Hưởng Những Gì
Full time job contract Competitive salary Opportunity for promotion Friendly atmosphere among team Ability to develop Professional Training Plan Health insurance program Professional of working environment 14 annual leave days per year
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Expeditors Vietnam Company Limited - Hanoi Branch
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
