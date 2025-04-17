Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Mô tả trách nhiệm chính

1.Xây dựng hệ thống hành lang pháp lý áp dụng với các hoạt động của Công ty

- Rà soát hoạt động của các bộ phận theo chức năng nhiệm vụ để xây dựng danh mục các quy định pháp luật mà các hoạt động của từng bộ phận cần tuân thủ

- Nghiên cứu các Luật, Nghị định, Thông tư,…có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Chịu trách nhiệm cập nhật, phổ biến, giải thích các từ ngữ pháp lý cho các bộ phận liên quan áp dụng.

- Tư vấn, hướng dẫn các bộ phận xây dựng quy định, tiêu chuẩn của các hoạt động, nhằm đảm bảo tính hợp pháp cho từng hoạt động cụ thể theo chức năng nhiệm vụ từng bộ phận.

- Soạn thảo, xây dựng các hợp đồng mẫu cho các hoạt động giao dịch, giao kết của doanh nghiệp

- Kiểm tra hệ thống chính sách, tài liệu do nội bộ phát hành, đảm bảo việc ban hành và thực thi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

2. Đảm bảo các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, văn bản,... do Công ty ban hành, giao dịch, giao kết tuân thủ đúng Luật và tránh rủi ro tối đa cho doanh nghiệp

- Kiểm tra tính hợp quy, hợp pháp của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các tài liệu, hồ sơ do các bộ phận ban hành/giao kết, bao gồm nhưng không giới hạn: Quy trình, quy định, tiêu chuẩn, hợp đồng, biên bản thỏa thuận, biên bản giao kết, chứng nhận, ….nhằm phát hiện các rủi ro, sơ hở pháp lý có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp trong hoạt động và giao dịch