Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng các giải pháp kỹ thuật khi có yêu cầu mới từ khách hàng

2. Tư vấn & hỗ trợ tư giải pháp kỹ thuật:

Hỗ trợ Sales và Tư vấn trong giai đoạn Tiền Khả thi và Khả Thi (làm việc với Chủ đầu tư giai đoạn sơ khai)

Hỗ trợ Sales trong công tác tư vấn chọn Code sản phẩm, tư vấn Giải pháp cho dự án, thông qua việc kết hợp với team Khảo sát Thiết kế, Service để thực hiện demo, training trước bán hàng

Tư vấn cách thức xử lý các sự cố kỹ thuật từ xa. Hỗ trợ đi khảo sát ban đầu tình trạng thiết bị, hỗ trợ kỹ sư service khi có yêu cầu

Tư vấn kỹ thuật và chuẩn bị hồ sơ thầu trong hạng mục kỹ thuật

3. Đào tạo về giải pháp và thiết bị

4. Hỗ trợ dịch thuật các case study, các application note cho hoạt động marketing

5. Làm việc với Đối tác, Hãng nước ngoài để xác định các yếu tố kỹ thuật cho các giải pháp mới. Nghiên cứu và làm việc với Hãng các giải pháp mới theo yêu cầu của công ty.

Yêu cầu công việc:

Đại học, chuyên ngành tự động hoá đo lường

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong đo lường công nghiệp, nếu có kinh nghiệm trong ngành môi trường thì là lợi thế.

Ielts 6.0 hoặc TOEIC 700 hoặc tương đương. Ưu tiên tiếng Anh tốt.

Giao tiếp, trình bày vấn đề tốt

Mong muốn làm công tác kỹ thuật nhưng có liên quan đến đội ngũ bán hàng

Sẵn sàng đi xa, đi công tác cùng đội Sales.

Chế độ phúc lợi:

Lương cạnh tranh, thưởng theo kết quả kinh doanh, lương tháng 13, định kỳ xem xét tăng lương hằng năm.

Làm việc tại văn phòng công ty và các dự án khi cần thiết.

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Trang bị đầy đủ: đồng phục, sim điện thoại, máy tính, phương tiện di chuyển.

Hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Nghỉ Tết, Lễ, phép theo quy định Nhà nước.

Khám sức khỏeđịnh kỳ hàng năm.

Du lịch/team building1-2 lần/năm.

Ăn trưa tại văn phòngvới mức hỗ trợ 20k/suất và hỗ trợ 40k/suất khi onsite.

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Môi trường, Điện / Điện tử / Điện lạnh / Điện công nghiệp

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội