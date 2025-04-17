Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng các giải pháp kỹ thuật khi có yêu cầu mới từ khách hàng
2. Tư vấn & hỗ trợ tư giải pháp kỹ thuật:
Hỗ trợ Sales và Tư vấn trong giai đoạn Tiền Khả thi và Khả Thi (làm việc với Chủ đầu tư giai đoạn sơ khai)
Hỗ trợ Sales trong công tác tư vấn chọn Code sản phẩm, tư vấn Giải pháp cho dự án, thông qua việc kết hợp với team Khảo sát Thiết kế, Service để thực hiện demo, training trước bán hàng
Tư vấn cách thức xử lý các sự cố kỹ thuật từ xa. Hỗ trợ đi khảo sát ban đầu tình trạng thiết bị, hỗ trợ kỹ sư service khi có yêu cầu
Tư vấn kỹ thuật và chuẩn bị hồ sơ thầu trong hạng mục kỹ thuật
3. Đào tạo về giải pháp và thiết bị
4. Hỗ trợ dịch thuật các case study, các application note cho hoạt động marketing
5. Làm việc với Đối tác, Hãng nước ngoài để xác định các yếu tố kỹ thuật cho các giải pháp mới. Nghiên cứu và làm việc với Hãng các giải pháp mới theo yêu cầu của công ty.
Yêu cầu công việc:
Đại học, chuyên ngành tự động hoá đo lường
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong đo lường công nghiệp, nếu có kinh nghiệm trong ngành môi trường thì là lợi thế.
Ielts 6.0 hoặc TOEIC 700 hoặc tương đương. Ưu tiên tiếng Anh tốt.
Giao tiếp, trình bày vấn đề tốt
Mong muốn làm công tác kỹ thuật nhưng có liên quan đến đội ngũ bán hàng
Sẵn sàng đi xa, đi công tác cùng đội Sales.
Chế độ phúc lợi:
Lương cạnh tranh, thưởng theo kết quả kinh doanh, lương tháng 13, định kỳ xem xét tăng lương hằng năm.
Làm việc tại văn phòng công ty và các dự án khi cần thiết.
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Trang bị đầy đủ: đồng phục, sim điện thoại, máy tính, phương tiện di chuyển.
Hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Nghỉ Tết, Lễ, phép theo quy định Nhà nước.
Khám sức khỏeđịnh kỳ hàng năm.
Du lịch/team building1-2 lần/năm.
Ăn trưa tại văn phòngvới mức hỗ trợ 20k/suất và hỗ trợ 40k/suất khi onsite.
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Môi trường, Điện / Điện tử / Điện lạnh / Điện công nghiệp
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 5.04, tháp A, tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

