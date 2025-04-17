Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn

Mức lương
500 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà AP số 87 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 500 - 15 USD

BAC SON OVERSEAS PLATFORM – BSOP là đơn vị tiên phong tại Việt Nam về việc xúc tiến đầu tư nước ngoài cho các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. Được phát triển bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư và di trú và hệ thống làm việc chuyên nghiệp, 5 chi nhánh khắp Việt Nam và chi nhánh, đại diện ở 3 châu lục Âu, Úc, Mỹ, BSOP tự hào là một môi trường trẻ trung năng động, giàu bản sắc văn hoá doanh nghiệp, quan tâm đến đào tạo & phát triển cá nhân của các nhân sự, là môi trường rất tốt cho các bạn trẻ rèn luyện, học tập và cống hiến.
Vị trí tuyển dụng: Trợ lý BGĐ
Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định
Nơi làm việc: Hà Nội
Mô tả công việc
• Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích, lập báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS mới, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, sản phẩm
• Xây dựng kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh cho từng dự án và từng giai đoạn.
• Tìm hiểu thông tin các dự án cạnh tranh, xu hướng chương trình đầu tư định cư, làm các báo cáo nghiên cứu thị trường về các quốc gia có chương trình
• Tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh Đạo Công ty về giá bán, chính sách bán hàng, cơ cấu sản phẩm của các dự án BĐS đã, đang và sẽ triển khai.

Với Mức Lương 500 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Sơn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BSOP Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà AP Building, 87 Trần Thái Tông, Cầu Giấy Hà Nội;

