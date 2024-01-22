Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Tư vấn tài chính:

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng

- Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

Dịch vụ khách hàng:

- Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, trải nghiệm tốt nhất

- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng, đội ngũ đồng nghiệp để cung cấp các dịch vụ và giải pháp kịp thời cho khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng tham gia các sự kiện, workshop do công ty tổ chức

- Thời gian làm việc: linh hoạt