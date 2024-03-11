Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
- Hà Nội:
- Địa chỉ: Số 17, ngách 35, ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, HN, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi hàng xuất - nhập, hàng tồn kho,
- Báo cáo nhập xuất tồn.
- Lên bộ hồ sơ thu hồi công nợ, đi ngân hàng...
- Hạch toán trên phần mềm Misa.
- Báo cáo hàng ngày các công việc liên quan đến nội bộ, phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc.
- Ưu tiên biết về thuế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- (Nữ_tuổi từ 22 đến 35); Có trên 01 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. (Chuyên ngành kế toán).
Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập : 6.500.000 - 8.000.000.
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết,
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo Luật lao động.
• Chế độ phúc lợi: Du lịch hàng năm, sinh nhật và thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13, ...
• Làm việc Thứ 2 – thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
