Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- (Nữ_tuổi từ 22 đến 35); Có trên 01 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ.- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. (Chuyên ngành kế toán).

• Thu nhập : 6.500.000 - 8.000.000.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết,

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo Luật lao động.

• Chế độ phúc lợi: Du lịch hàng năm, sinh nhật và thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13, ...

• Làm việc Thứ 2 – thứ 7.