Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Panda English Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Panda English Center
Ngày đăng tuyển: 18/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Panda English Center

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Panda English Center

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 181B Đội Cấn, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

  • Nghiên cứu hành vi khách hàng tiềm năng của trung tâm, nghiên cứu nội dung của đối thủ, đánh giá xu hướng truyền thông trong ngành
  • Lập kế hoạch, chiến lược sản xuất nội dung phục vụ bán hàng, phát triển nhận diện thương hiệu trên các kênh truyền thông chính của công ty (Mạng xã hội & Website)
  • Phối hợp cùng Advertisers, team Kinh doanh và team Truyền thông để tạo ra các nội dung phù hợp với mục tiêu của từng tháng, cho từng nhóm dịch vụ.
  • Trực tiếp sáng tạo các dạng nội dung Branding, Viral content cho kênh Facebook.
  • Viết bài nội dung phục vụ SEO OnPage trên Website của công ty
  • Phối hợp với các team khác của phòng Truyền thông & hỗ trợ chiến lược nội dung cho các nền tảng khác Youtube, Tiktok
  • Chủ động quản lý công việc và báo cáo hiệu suất, kết quả công việc theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.
  • Đo lường hiệu quả truyền thông và báo cáo sau mỗi chiến dịch riêng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, báo chí truyền thông.
2. Khả năng sử dụng máy vi tính thành thạo, sử dụng tốt các công cụ khai thác Internet
3. Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý mục tiêu và quản lý thời gian
4. Có kiến thức và hiểu biết về Analytics.
5. Hiểu biết về các nền tảng truyền thông xã hội.
6. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).
7. Phát triển chiến dịch content marketing toàn diện.

Tại Panda English Center Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cứng khởi điểm: 6.000.000Đ - 8.000.000Đ/tháng
  • Trợ cấp ăn trưa: 500.000Đ/tháng
  • Review lương 6 tháng 1 lần.
  • Thử việc 85% lương cứng. 
  • Tham gia các hoạt động bonding, dã ngoại chung cùng công ty
  • Thưởng Tết, các dịp lễ, sinh nhật
  • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng.
  • Được học hỏi từ những anh chị tâm huyết, trẻ, năng động, có trách nhiệm, thân thiện, mở rộng mối quan hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Panda English Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Panda English Center

Panda English Center

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 72 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

