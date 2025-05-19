Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công tác tạo nguồn tuyển dụng, đăng bài tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội và jobsite để thu về tệp ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng được phân công.

Liên hệ ứng viên để trao đổi tính chất công việc, yêu cầu của công ty.... thông qua ứng dụng được công ty cung cấp

Quản lý, cập nhật database tuyển dụng

Phân tích, đánh giá và báo cáo hiệu quả công tác tuyển dụng hằng tuần với leader.

Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến Tuyển dụng theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân sự, Luật, Tâm lý học,...

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập tại các bộ phận nhân sự.

Có máy tính cá nhân phục vụ công việc

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo các công việc chi tiết về tuyển dụng theo mô tả công việc

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Làm việc trong công ty top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất VN

Hỗ trợ đóng dấu thực tập

Tham gia các hoạt động của công ty,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin