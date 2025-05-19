Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
- Hà Nội: Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách công tác tạo nguồn tuyển dụng, đăng bài tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội và jobsite để thu về tệp ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng được phân công.
Liên hệ ứng viên để trao đổi tính chất công việc, yêu cầu của công ty.... thông qua ứng dụng được công ty cung cấp
Quản lý, cập nhật database tuyển dụng
Phân tích, đánh giá và báo cáo hiệu quả công tác tuyển dụng hằng tuần với leader.
Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến Tuyển dụng theo sự sắp xếp của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập tại các bộ phận nhân sự.
Có máy tính cá nhân phục vụ công việc
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Làm việc trong công ty top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất VN
Hỗ trợ đóng dấu thực tập
Tham gia các hoạt động của công ty,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI