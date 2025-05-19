Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa NT Home, 109 Nhổn, Phương Canh, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập báo cáo DTM, GPMT, vận hành thử nghiệm,…
Khảo sát dự án
Tư vấn cho khách hàng các hồ sơ môi trường cần thực hiện
Lập báo giá, hợp đồng, đề nghị tạm ứng, thanh toán theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần học hỏi, chuyên môn về môi trường, luật môi trường, muốn gắn bó lâu dài
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc: 8h00 - 17h30 Thứ 2- Thứ 7 (1 tháng nghỉ 2 ngày Thứ 7)
Mức lương: Lương cứng (Thỏa thuận) + % thưởng dự án (Tổng thu nhập từ 10.000.000-15.000.000/tháng)
Hỗ trợ tiền ăn trưa + điện thoại + xăng xe
Được đóng BHXH và hưởng các chế độ thưởng ngày lễ, thưởng năm theo quy chế Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An
