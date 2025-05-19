Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa NT Home, 109 Nhổn, Phương Canh, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo DTM, GPMT, vận hành thử nghiệm,…

Khảo sát dự án

Tư vấn cho khách hàng các hồ sơ môi trường cần thực hiện

Lập báo giá, hợp đồng, đề nghị tạm ứng, thanh toán theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần học hỏi, chuyên môn về môi trường, luật môi trường, muốn gắn bó lâu dài

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn môi trường là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc: 8h00 - 17h30 Thứ 2- Thứ 7 (1 tháng nghỉ 2 ngày Thứ 7)

Mức lương: Lương cứng (Thỏa thuận) + % thưởng dự án (Tổng thu nhập từ 10.000.000-15.000.000/tháng)

Hỗ trợ tiền ăn trưa + điện thoại + xăng xe

Được đóng BHXH và hưởng các chế độ thưởng ngày lễ, thưởng năm theo quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.