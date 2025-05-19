Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về chiến lược kinh doanh, phát triển mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường và tăng doanh số bán hàng.
- Chỉ đạo lập kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh & phát triển thị trường. Xây dựng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm của Công ty đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Nghiên cứu thị trường, thị hiếu khách hàng và đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược kinh doanh, phù hợp đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của Công ty đã đề ra.
- Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu công việc, doanh số được giao và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên trong Phòng Kinh doanh.
- Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng và giải quyết các phát sinh liên quan đến hợp đồng với khách hàng.
- Lập báo cáo đánh giá các nhu cầu khách hàng và hỗ trợ kinh doanh trong việc kiểm soát đánh giá công tác chăm sóc khách hàng;
- Xây dựng các chính sách tiếp thị, chính sách sản phẩm cạnh tranh dựa trên sự thay đổi của nhu cầu người tiêu dùng.
- Đo lường kết quả, theo dõi phản hồi của khách hàng;
- Hỗ trợ kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý cho nhân viên kinh doanh để thực hiện tốt công tác bán hàng;
- Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự thuộc bộ phận phụ trách

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các ngành Kinh tế.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ và dài hạn
- Có khả năng thu hút, tổ chức, quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên
- Có kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả
- Am hiểu về hoạt động marketing và bán hàng trong lĩnh vực viễn thông

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú: thưởng lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ....
- Du lịch nghỉ mát hàng năm, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
- Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa đoàn thể hàng năm.
- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn;
- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NP501, Monaco, Ngõ 118/6, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

