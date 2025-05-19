Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Giáo dục Đào tạo Quốc tế k-Geul làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B50 - 14, Khu B, KDT Geleximco, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học Hàn Quốc.

Hỗ trợ xử lý hồ sơ khách hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình học tập và xử lý hồ sơ tại trung tâm.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi du học

Nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Trưởng Phòng theo kế hoạch chung của Phòng Kinh doanh.

Đảm bảo tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ nguyên tắc và chính sách pháp lý.

Xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động.

Ưu tiên các bạn đã từng có kinh nghiệm làm việc chăm sóc khách hàng, sales, tư vấn...

Ứng viên có kinh nghiệm về du học, biết tiếng Hàn là 1 lợi thế

Quyền Lợi

Thu nhập: 10 – 20 triệu++ (Lương cứng + Hoa hồng)

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và mọi lợi thế của bản thân.

Các chế độ phúc lợi khác như: Hiếu hỷ, thưởng hiệu quả công việc, phép năm, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển

