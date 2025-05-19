Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Giáo dục Đào tạo Quốc tế k-Geul làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CP Giáo dục Đào tạo Quốc tế k-Geul
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty CP Giáo dục Đào tạo Quốc tế k-Geul

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B50

- 14, Khu B, KDT Geleximco, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học Hàn Quốc.
Hỗ trợ xử lý hồ sơ khách hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình học tập và xử lý hồ sơ tại trung tâm.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình làm hồ sơ và sau khi du học
Nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Trưởng Phòng theo kế hoạch chung của Phòng Kinh doanh.
Đảm bảo tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ nguyên tắc và chính sách pháp lý.
Xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động.
Ưu tiên các bạn đã từng có kinh nghiệm làm việc chăm sóc khách hàng, sales, tư vấn...
Ứng viên có kinh nghiệm về du học, biết tiếng Hàn là 1 lợi thế

Tại Công ty CP Giáo dục Đào tạo Quốc tế k-Geul Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 – 20 triệu++ (Lương cứng + Hoa hồng)
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và mọi lợi thế của bản thân.
Các chế độ phúc lợi khác như: Hiếu hỷ, thưởng hiệu quả công việc, phép năm, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục Đào tạo Quốc tế k-Geul

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giáo dục Đào tạo Quốc tế k-Geul

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B50-14, khu B, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

