Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Phố Xuân La, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp đón khách hàng và đối tác đến làm việc tại công ty;

Sắp xếp, xử lý các công việc hành chính và chấm công của công ty;

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán, hành chính nhân sự; luật….

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 + Phúc lợi;

Thử việc: 2 tháng, hưởng 85% lương;

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, …theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin