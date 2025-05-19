Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 107 Phố Xuân La, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

Tiếp đón khách hàng và đối tác đến làm việc tại công ty;
Sắp xếp, xử lý các công việc hành chính và chấm công của công ty;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán, hành chính nhân sự; luật….
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Quyền Lợi

Thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 + Phúc lợi;
Thử việc: 2 tháng, hưởng 85% lương;
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, …theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ DNP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà phố số D27, Khu đô thị Dreamland, số 107 Phố Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

