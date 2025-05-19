Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

VSMART GROUP – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo – truyền thông, tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trưởng nhóm Kinh Doanh Quảng Cáo với những công việc chính sau:
1. Các công việc quản lý và giám sát:
- Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của nhóm;
- Chịu trách nhiệm mức cao nhất về kết quả kinh doanh và KPIs của nhóm;
- Phát triển hoạt động kinh doanh nhóm theo hướng tối ưu;
- Hoàn thành doanh số cam kết của nhóm và cá nhân;
- Quản lý, theo dõi và đảm bảo tiến độ hợp đồng với khách hàng do nhóm phụ trách;
- Đào tạo và nâng cao chất lượng nhân lực của nhóm theo định hướng chung của phòng và công ty;
2. Các công việc chuyên môn:
- Trực tiếp làm việc và chăm sóc khách hàng trọng điểm;
- Lập kế hoạch kinh doanh của nhóm phụ trách;
- Soạn bản chào hàng, tham gia thuyết trình sản phẩm dịch vụ:
+ Billboard, Pano trong thành phố và ngoài Quốc lộ...;
+ Quảng cáo tại các điểm công cộng;
+ Dịch vụ Quảng cáo trên thành xe Bus, nhà chờ bus;
- Tham gia đàm phán và thương thuyết và kiểm soát ký Hợp đồng;
- Hỗ trợ các thành viên (AE) trong việc thúc đẩy doanh số, phát triển khách hàng;
- Giám sát tiến độ Hợp đồng và công nợ;
- Xử lý các tình huống phát sinh của nhóm và từ BOD;

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học, cao đẳng, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh...
- Kinh nghiệm: Làm việc tại các công ty Truyền thông/ quảng cáo
- Thời gian làm việc: 01 năm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm về chăm sóc và quan hệ khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông
- Am hiểu về Marketing & Sale.
- Khả năng quản lý, lãnh đạo, điều hành công việc theo nhóm;
- Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh cụ thể;

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 14.000.000-16.000.000 VNĐ + lương hiệu quả. Tổng thu nhập : 20.000.000 – 30.000.000/ tháng
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7 làm việc ol tại nhà, lên văn phòng khi có sự điều động. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật
- Phụ cấp khác: ăn trưa 40.000/ngày, gửi xe: hỗ trợ 100%
- Thưởng ngày lễ, Tết, sinh nhật nhân viên, thưởng tháng lương thứ 13
- Du lịch, hoạt động teambuilding: Công ty hỗ trợ 100%
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-kinh-doanh-thu-nhap-20-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job359438
