Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty TNHH Volio Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty TNHH Volio Việt Nam

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 104 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 20 Triệu

  • Quản lý và báo cáo hiệu suất các chiến dịch đang hoạt động; 
  • Lên các chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm trên đa kênh (Google/ Facebook/Tiktok…)
  • Phân tích thị trường, đối thủ, sản phẩm;
  • Phối hợp với đội Creative (Media, Content) để lên ấn phẩm quảng cáo;
  • Phối hợp với đội Product để định hướng sản phẩm;

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Từ 01 năm kinh nghiệm; 
  • Có kinh nghiệm chạy ads Google/Facebook/Tiktok hoặc các kênh khác; 
  • Có khả năng phân tích số liệu; 
  • Có khả năng cập nhật xu hướng nhanh;
  • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành MKT hoặc các ngành liên quan;
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy với ngân sách lớn (>100 triệu/tháng) 
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy đa kênh;
  • Ưu tiên các ứng viên dùng được tool phân tích số liệu: Google Analytics, Data Studio. 

Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập tới 18 triệu chưa bao gồm các khoản phụ trợ cấp. 
  • Giờ làm việc 9h00 - 17h30; 
  • Nghỉ phép 12 ngày/ năm; 
  • Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích/ hiệu suất cuối quý, năm
  • 4 đợt review trong năm; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt. 
  • Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ). 
  • Cấp thiết bị làm việc mới, cấu hình cao (Desktop hoặc Laptop tuỳ yêu cầu của nhân sự). 
  • Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày; 
  • Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia).
  • Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard… 
  • Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Volio Việt Nam

Công ty TNHH Volio Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

