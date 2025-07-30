Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G3 Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Hỗ trợ hồ sơ giấy tờ các chương trình, sự kiện giáo dục của công ty đang triển khai;

Kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán, nộp phiếu thu chi hay chuyển khoản dựa trên hồ sơ thanh toán đã duyệt;

Quản lý, cân đối dòng tiền;

Giao dịch ngân hàng, làm việc với các ban ngành có liên quan;

Cập nhật chứng từ, theo dõi kịp thời, chính xác và đầy đủ số liệu kế toán của Công ty;

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ;

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

• Giới tính: Nữ

• Độ tuổi: 22 - 30

• Ưu tiên tốt nghiệp Đại học ngành kế toán, tài chính,...các trường Ngoại thương, Kinh tế Quốc Dân, Đại học Quốc Gia, Học Viện Tài Chính, Thương Mại, Học Viện Ngân Hàng...

• Kỹ năng tin học văn phòng tốt;

• Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt;

• Khả năng quản lý, sắp xếp khối lượng công việc tốt;

• Khả năng chịu được áp lực công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.

• Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 9.000.000-15.000.000 đồng

• Thưởng các dịp lễ, tết;

• Hỗ trợ cơm trưa 40.000/ngày;

• Được hỗ trợ CTP khi đi công tác tại các tỉnh và nước ngoài;

• Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giao tiếp phát triển kỹ năng tiếng Anh;

• Được tham gia các khoá học, hội thảo của Babylons, được làm việc với diễn giả nổi tiếng người nước ngoài.....

• Tham gia team building, du lịch hàng năm cùng công ty.

• Được training sau khi nhận việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

