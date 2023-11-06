Tuyển IT phần mềm 45CM VINA COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT phần mềm 45CM VINA COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

45CM VINA COMPANY
Ngày đăng tuyển: 06/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
45CM VINA COMPANY

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại 45CM VINA COMPANY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng các tính năng, vận hành, bảo trì, cải thiện hiệu năng và tốc độ sản phẩm của công ty.
• Tích hợp API (REST) vào các modules, xây dựng và phát triển các giao diện từ các bản thiết kế Figma.
• Tham gia phân tích yêu cầu và tài liệu đặc tả để đưa ra giải pháp kỹ thuật.
• Làm việc với các nhóm phát triển và hợp tác với các phòng ban khác để triển khai các dự án cho công ty.
• Viết tài liệu kỹ thuật và báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế.
• Backend: PHP, Nodejs
• Framework: Express, Laravel, Codeigniter
• Frontend: Ajax, Bootstrap, JS, JQuery
• Database: Mysql, MongoDb
• Git, SVN, Docker (optional), Elasticsearch (optional)
• Có kiến thức về MVC, OOP, RestAPI, Oauth, JWT
• Có kiến thức về SEO
• Có tư duy thiết kế và lập trình các cấu trúc module nhỏ, linh hoạt, dễ dàng tái sử dụng

Tại 45CM VINA COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương tùy năng lực và kinh nghiệm
• Môi trường làm việc thân thiện , đội ngũ nhân viên năng động
• Được cấp đủ máy móc thiết bị phục vụ cho công việc
• Thưởng lương tháng 13 và thưởng khi có thành tích làm việc xuất sắc
• Review tăng lương thường niên.
• Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định.
• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
• Các hoạt động ăn uống, buffet, sinh nhật, tất niên
• Nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân 
• Văn phòng luôn chuẩn bị sữa tươi, nước ngọt, cafe, mì, thức ăn nhanh cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 45CM VINA COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

45CM VINA COMPANY

45CM VINA COMPANY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vũ Tông Phan, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

