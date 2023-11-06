Tuyển IT phần mềm 45CM VINA COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng các tính năng, vận hành, bảo trì, cải thiện hiệu năng và tốc độ sản phẩm của công ty.

• Tích hợp API (REST) vào các modules, xây dựng và phát triển các giao diện từ các bản thiết kế Figma.

• Tham gia phân tích yêu cầu và tài liệu đặc tả để đưa ra giải pháp kỹ thuật.

• Làm việc với các nhóm phát triển và hợp tác với các phòng ban khác để triển khai các dự án cho công ty.

• Viết tài liệu kỹ thuật và báo cáo.

Yêu Cầu Công Việc

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế.

• Backend: PHP, Nodejs

• Framework: Express, Laravel, Codeigniter

• Frontend: Ajax, Bootstrap, JS, JQuery

• Database: Mysql, MongoDb

• Git, SVN, Docker (optional), Elasticsearch (optional)

• Có kiến thức về MVC, OOP, RestAPI, Oauth, JWT

• Có kiến thức về SEO

• Có tư duy thiết kế và lập trình các cấu trúc module nhỏ, linh hoạt, dễ dàng tái sử dụng

Tại 45CM VINA COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương tùy năng lực và kinh nghiệm

• Môi trường làm việc thân thiện , đội ngũ nhân viên năng động

• Được cấp đủ máy móc thiết bị phục vụ cho công việc

• Thưởng lương tháng 13 và thưởng khi có thành tích làm việc xuất sắc

• Review tăng lương thường niên.

• Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định.

• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

• Các hoạt động ăn uống, buffet, sinh nhật, tất niên

• Nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân

• Văn phòng luôn chuẩn bị sữa tươi, nước ngọt, cafe, mì, thức ăn nhanh cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 45CM VINA COMPANY

