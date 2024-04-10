Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am
Ngày đăng tuyển: 10/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 382B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh., Quận 3

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

  • Trực showroom, tiếp đón khách hàng đến showroom;
  • Lập kế hoạch làm việc & thực hiện đúng kế hoạch đã được duyệt;
  • Tiếp nhận khách hàng tư bộ phận marketing, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu thiết kế & thi công không gian nội thất;
  • Gặp và trao đổi chi tiết nhu cầu của khách hàng;
  • Tổng hợp yêu cầu và báo giá dưới sự hỗ trợ của các bộ phận có liên quan;
  • Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng và công nợ với khách hàng mình phụ trách;
  • Gọi điện chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ của công ty;
  • Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm để tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng;
  • Phát triển thị trường và khách hàng tiềm năng mới;
  • Thực hiện hợp đồng bán hàng, theo dõi tiến trình ký kết, thực hiện hợp đồng, đơn hàng bao gồm giao nhận và thanh toán;
  • Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường: thông tin giá bán, chiến lược đối thủ cạnh tranh, để xuất các giải pháp giúp hoạt động bán hàng hiệu quả;
  • Thực hiện báo cáo tuần, tháng hoặc đột xuất.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan tới kinh doanh, marketing, du lịch, văn hoá xã hội;
  • Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng online trong các lĩnh vực Bất động sản, spa, thẩm mỹ viện, dự án nội/ngoại thất;
  • Ưu tiên các bạn có hiểu biết, yêu thích lĩnh vực văn hoá, mỹ thuật, kiến trúc, trang trí nhà cửa, phong thuỷ và tâm linh;
  • Có giọng nói hay, có kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thuyết phục khách hàng, chịu được áp lực trong công việc;
  • Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
  • Thành thạo tin học văn phòng & internet, các mạng xã hội;
  • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
  • Có thời gian làm việc linh hoạt.

Tại Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cơ bản 8 - 10tr ( tùy kinh nghiệm) + hoa hồng + thưởng quý + thưởng năm;
  • Các chế độ phúc lợi, BHXH đầy đủ;
  • Chế độ thưởng lễ tết, hiếu hỷ-sinh nhật....
  • Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh;
  • Được tham gia các khóa đào tạo liên quan .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am

Công ty Cổ Phần Diệu Tướng Am

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

