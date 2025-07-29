Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 265, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành, sửa chữa thiết bị modem ONT và Wi-Fi AP.

Kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các lỗi kỹ thuật liên quan đến thiết bị ONT, AP Wi-Fi.

Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa các thiết bị sau khi hết bảo hành.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật qua điện thoại, email hoặc trực tiếp.

Lập báo cáo sửa chữa, bảo hành và tình trạng thiết bị.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa thiết bị điện điện tử.

Có kiến thức vững về các thiết bị mạng, modem ONT, Wi-Fi AP...

Sử dụng thành thạo các công cụ đo kiểm, phần mềm chẩn đoán lỗi thiết bị.

Có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Tinh thần làm việc nhóm, cẩn thận, trách nhiệm, và có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10 triệu đồng/tháng, có thưởng theo năng suất, tháng lương thứ 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật

Nghỉ phép hàng năm theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech

