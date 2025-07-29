Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech
Ngày đăng tuyển: 29/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 265, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành, sửa chữa thiết bị modem ONT và Wi-Fi AP.
Kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các lỗi kỹ thuật liên quan đến thiết bị ONT, AP Wi-Fi.
Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa các thiết bị sau khi hết bảo hành.
Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật qua điện thoại, email hoặc trực tiếp.
Lập báo cáo sửa chữa, bảo hành và tình trạng thiết bị.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa thiết bị điện điện tử.
Có kiến thức vững về các thiết bị mạng, modem ONT, Wi-Fi AP...
Sử dụng thành thạo các công cụ đo kiểm, phần mềm chẩn đoán lỗi thiết bị.
Có khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Tinh thần làm việc nhóm, cẩn thận, trách nhiệm, và có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10 triệu đồng/tháng, có thưởng theo năng suất, tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép hàng năm theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Global Tech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3+4, Số Nhà 265 Đường Phạm Văn Đồng, Tổ Dân Phố Cáo Đỉn, Phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

