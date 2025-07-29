Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Medicon làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Medicon
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cụm CN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1, Bảo dưỡng định kỳ các máy ép nhựa trong nhà máy nhựa
2, Bảo định kỳ các khuôn ép nhựa trong nhà máy nhựa
3, Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phụ trợ trong nhà máy nhựa
4,Quản lý công cụ dụng cụ, vật tư thay thế của các thiết bị trong nhà máy nhựa
5, Ghi chép hồ sơ quá trình bảo dưỡng thiết bị, và hồ sơ sản xuất
5, Thực hiện 1 số công việc khác do cấp trên sắp xếp
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, điện tử
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH Medicon Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Medicon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
