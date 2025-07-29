Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Medicon làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

1, Bảo dưỡng định kỳ các máy ép nhựa trong nhà máy nhựa

2, Bảo định kỳ các khuôn ép nhựa trong nhà máy nhựa

3, Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phụ trợ trong nhà máy nhựa

4,Quản lý công cụ dụng cụ, vật tư thay thế của các thiết bị trong nhà máy nhựa

5, Ghi chép hồ sơ quá trình bảo dưỡng thiết bị, và hồ sơ sản xuất

5, Thực hiện 1 số công việc khác do cấp trên sắp xếp