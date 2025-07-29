Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C Masteri West Heights, khu đô thị Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Giám sát, kiểm tra, ghi chép các các thông số thiết bị kỹ thuật các thiết bị trong căn hộ

Sửa chữa, thay thế, lắp đặt hệ thống dây điện, ổ cắm, công tắc điện, bóng đèn và các thiết bị điện khác

Sửa chữa các hư hỏng kỹ thuật theo yêu cầu (hệ thống điện, nước,...)

Giám sát các nhà thầu bên ngoài vào bảo dưỡng, thi công

Bảo trì hệ thống điện, nước, điều hòa, thông gió, …

Các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên sinh năm 1990 đổ lại.

Ứng viên mới ra trường hoặc đã có kinh nghiệm, trình độ bằng trung cấp Nghề trở lên các ngành liên quan đến Điện, điện tử, điện lạnh,...

Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Nhanh nhẹn, tự tin, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Mong muốn gắn bó, làm việc lâu dài tại công ty.

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương 8-10 triệu (Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ .

Các chế độ liên quan khác theo quy định của pháp luật về Lao động.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở

Được tham gia trà chiều, happy hour hàng tuần, thưởng lễ, tết không giới hạn

Review đánh giá tăng lương hàng năm. Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT

