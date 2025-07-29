Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa C Masteri West Heights, khu đô thị Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Giám sát, kiểm tra, ghi chép các các thông số thiết bị kỹ thuật các thiết bị trong căn hộ
Sửa chữa, thay thế, lắp đặt hệ thống dây điện, ổ cắm, công tắc điện, bóng đèn và các thiết bị điện khác
Sửa chữa các hư hỏng kỹ thuật theo yêu cầu (hệ thống điện, nước,...)
Giám sát các nhà thầu bên ngoài vào bảo dưỡng, thi công
Bảo trì hệ thống điện, nước, điều hòa, thông gió, …
Các công việc khác theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên sinh năm 1990 đổ lại.
Ứng viên mới ra trường hoặc đã có kinh nghiệm, trình độ bằng trung cấp Nghề trở lên các ngành liên quan đến Điện, điện tử, điện lạnh,...
Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Nhanh nhẹn, tự tin, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Mong muốn gắn bó, làm việc lâu dài tại công ty.
Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Mức lương 8-10 triệu (Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ .
Các chế độ liên quan khác theo quy định của pháp luật về Lao động.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở
Được tham gia trà chiều, happy hour hàng tuần, thưởng lễ, tết không giới hạn
Review đánh giá tăng lương hàng năm. Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOMMIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
