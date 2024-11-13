Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK28 Hateco Green Park, ngõ 56 Phương Canh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Vẽ - rig nhân vật trên phần mềm Moho

Vẽ background (bối cảnh), item (đồ vật), thiết kế nhân vật, thumb (ảnh đại diện của video).

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyển môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Photoshop/Moho..., sử dụng thành thạo Wacom (nếu có - được cấp bảng vẽ Wacom) ...

Sở hữu tư duy mỹ thuật tốt , phối màu chuyên nghiệp và khoa học

Có khả năng thích nghi nhanh chóng với những quyết định từ cấp trên

Có sự chủ động trong công việc, chu đáo với sản phẩm đảm bảo được chất lượng đầu ra

Khả năng làm việc nhóm, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH + BHYT + BHTN theo quy định của pháp luật

- Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương trong thời gian thử việc.

- Được hỗ trợ du lịch hàng năm.

