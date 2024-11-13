Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK28 Hateco Green Park, ngõ 56 Phương Canh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Vẽ - rig nhân vật trên phần mềm Moho
Vẽ background (bối cảnh), item (đồ vật), thiết kế nhân vật, thumb (ảnh đại diện của video).
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyển môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Photoshop/Moho..., sử dụng thành thạo Wacom (nếu có - được cấp bảng vẽ Wacom) ...
Sở hữu tư duy mỹ thuật tốt , phối màu chuyên nghiệp và khoa học
Có khả năng thích nghi nhanh chóng với những quyết định từ cấp trên
Có sự chủ động trong công việc, chu đáo với sản phẩm đảm bảo được chất lượng đầu ra
Khả năng làm việc nhóm, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH + BHYT + BHTN theo quy định của pháp luật
- Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương trong thời gian thử việc.
- Được hỗ trợ du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOLIFE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ngõ 132/12/22 Đường Cầu Diễn, TDP Nguyên Xá 1, phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

