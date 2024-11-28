Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 212 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1. Quản lý cắt cuộn:
- Kiểm soát kế hoạch, khối lượng hàng đã cắt, hao hụt ngày/tuần/tháng/năm
- Báo cáo hiệu quả cắt mỗi tuần
2. Quản lý trả hàng
- Kiểm tra số liệu trên phiếu yêu cầu
- Nhập báo cáo trả hàng lên phần mềm
3. Kiểm soát xuất-nhập hàng
- Kiểm tra thông tin xuất nhập hàng (theo báo cáo và số liệu trạm cân)
- Báo CSKH nó có trường hợp bất thường
- Cung cấp ID vật tư, phế liệu, hàng trả...cho trạm cân
- Hỗ trợ trạm cân nhập phiếu cân
4. Điều hàng nội địa: điều hàng, theo dõi, báo cáo kế hoạch điều hàng.
5. Thuê vận chuyển: Kiểm tra chi phí, lập phiếu giao hàng, thanh toán vận chuyển.
6. Quản lý khách hàng tỉnh:
- Lập và theo dõi kế hoạch giao hàng, báo cáo kết quả giao hàng.
- Giám sát việc thực thi chất lượng đối với hàng tỉnh.
7. Xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp sai quy định.
8. Quản lý xe container nội bộ: Sắp xếp xe, chuẩn bị chứng từ, đánh giá hiệu quả công việc của lái xe.
9. Báo cáo số liệu quản lý.
10. Thực hiện công việc và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 01 năm trở lên vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan.
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, khả năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh

