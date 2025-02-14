Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Số 60 - TML, Đ. Số 60 - TML, Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

Mua hàng vật tư hạng mục MEP (Cơ điện).

Trực tiếp thực hiện mua sắm, giao nhận vật tư phục vụ công tác vận hành.

Quản lý tiến độ hàng về, báo cho BCH Công trình chủ động liên lạc Nhà cung cấp hối thúc giao hàng.

Quản lý khối lượng hàng đã nhập về so với đơn đặt hàng.

Làm hồ sơ thanh toán, tạm ứng vật tư …

Báo cáo tình hình hàng hóa hàng ngày, hàng tuần cho Trưởng Bộ phận;

Thương thảo giá với Nhà cung cấp, mở rộng tìm thêm Nhà cung cấp để bổ sung và có thêm lựa chọn.

Cùng một số công việc phát sinh khác (nếu có) ...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành có liên quan, kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên.

Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ điện, Xây dựng …

Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng.

Nhiệt huyết, năng nổ trong công việc.

Kỹ năng đánh giá, thuyết phục, đàm phát tốt.

Tại Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm ứng viên.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động Việt Nam hiện hành.

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

Du lịch, teambuilding hằng năm.

Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ.

