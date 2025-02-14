Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Đường Số 60

- TML, Đ. Số 60

- TML, Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

Mua hàng vật tư hạng mục MEP (Cơ điện).
Trực tiếp thực hiện mua sắm, giao nhận vật tư phục vụ công tác vận hành.
Quản lý tiến độ hàng về, báo cho BCH Công trình chủ động liên lạc Nhà cung cấp hối thúc giao hàng.
Quản lý khối lượng hàng đã nhập về so với đơn đặt hàng.
Làm hồ sơ thanh toán, tạm ứng vật tư …
Báo cáo tình hình hàng hóa hàng ngày, hàng tuần cho Trưởng Bộ phận;
Thương thảo giá với Nhà cung cấp, mở rộng tìm thêm Nhà cung cấp để bổ sung và có thêm lựa chọn.
Cùng một số công việc phát sinh khác (nếu có) ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành có liên quan, kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên.
từ 02 năm trở lên
Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ điện, Xây dựng …
Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng.
Nhiệt huyết, năng nổ trong công việc.
Kỹ năng đánh giá, thuyết phục, đàm phát tốt.

Tại Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm ứng viên.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động Việt Nam hiện hành.
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.
Du lịch, teambuilding hằng năm.
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam

Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 99, Đường 60-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

