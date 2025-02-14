Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Đường Số 60
- TML, Đ. Số 60
- TML, Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận
Mua hàng vật tư hạng mục MEP (Cơ điện).
Trực tiếp thực hiện mua sắm, giao nhận vật tư phục vụ công tác vận hành.
Quản lý tiến độ hàng về, báo cho BCH Công trình chủ động liên lạc Nhà cung cấp hối thúc giao hàng.
Quản lý khối lượng hàng đã nhập về so với đơn đặt hàng.
Làm hồ sơ thanh toán, tạm ứng vật tư …
Báo cáo tình hình hàng hóa hàng ngày, hàng tuần cho Trưởng Bộ phận;
Thương thảo giá với Nhà cung cấp, mở rộng tìm thêm Nhà cung cấp để bổ sung và có thêm lựa chọn.
Cùng một số công việc phát sinh khác (nếu có) ...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
từ 02 năm trở lên
Ưu tiên nữ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ điện, Xây dựng …
Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng.
Nhiệt huyết, năng nổ trong công việc.
Kỹ năng đánh giá, thuyết phục, đàm phát tốt.
Tại Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động Việt Nam hiện hành.
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.
Du lịch, teambuilding hằng năm.
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Điện Rapid Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI