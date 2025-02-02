Tuyển Ads Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Ads

- Tối ưu doanh thu quảng cáo thông qua hệ thống quản lý quảng cáo linh hoạt

- Tối ưu eCPM, Match rate cho từng app/platform/thị trường...

- Hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực tới trải nghiệm người dùng liên quan tới nội dung quảng cáo

- Kiểm soát nội dung quảng cáo trong từng nền tảng SSP

- Cùng team MKT nghiên cứu về hệ thống các app, thị trường, Key player thông qua các chỉ số theo dõi hành trình người dùng,... để đưa ra action phù hợp về quảng cáo trên app

- Phối hợp với DEV cài đặt, cập nhật và xử lý các vấn đề về kịch bản, logic quảng cáo, SDK, app-ads.txt,...

- Đo lường, thống kê, phân tích, báo cáo các chỉ số liên quan đến hiệu quả, hiệu suất công việc

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Ad Monetization và cùng đưa ra giải pháp phù hợp triển khai

- Triển khai các công việc theo cách quản trị mục tiêu (OKRs)

- Một số công việc khác liên quan đến chuyên môn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên có nền tảng toán tốt

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên

Có kinh nghiệm triển khai Ad Monetization Optimization

Tiếng Anh giao tiếp tốt (bắt buộc)

Ưu tiên ứng viên đã từng giữ vị trí Chủ tịch, Phó chủ tịch CLB hoặc Bí thư/ phó Bí thư BCH

Thành thạo MS Excel, PowerPoint,

Có hiểu biết về GA, Power BI, Looker Studio

Có khả năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

Có tư duy hướng dữ liệu (DA)

Kỹ năng thống kê, xây dựng báo cáo

Có tư duy cởi mở, ham học hỏi, nhiệt huyết và tận tâm.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

- Thu nhập: Lương cứng (thỏa thuận) + phụ cấp + thưởng dự án

- Lương tháng 13.

- Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm

2. Chế độ phúc lợi:

- Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

3. Cơ hội phát triển bản thân

- Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

- Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

- Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

- Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

- Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6 (Một tháng làm thêm 1 hoặc 2 thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển

