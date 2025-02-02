Tuyển Ads Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Ads Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tối ưu doanh thu quảng cáo thông qua hệ thống quản lý quảng cáo linh hoạt
- Tối ưu eCPM, Match rate cho từng app/platform/thị trường...
- Hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực tới trải nghiệm người dùng liên quan tới nội dung quảng cáo
- Kiểm soát nội dung quảng cáo trong từng nền tảng SSP
- Cùng team MKT nghiên cứu về hệ thống các app, thị trường, Key player thông qua các chỉ số theo dõi hành trình người dùng,... để đưa ra action phù hợp về quảng cáo trên app
- Phối hợp với DEV cài đặt, cập nhật và xử lý các vấn đề về kịch bản, logic quảng cáo, SDK, app-ads.txt,...
- Đo lường, thống kê, phân tích, báo cáo các chỉ số liên quan đến hiệu quả, hiệu suất công việc
- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Ad Monetization và cùng đưa ra giải pháp phù hợp triển khai
- Triển khai các công việc theo cách quản trị mục tiêu (OKRs)
- Một số công việc khác liên quan đến chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên có nền tảng toán tốt
Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên
Có kinh nghiệm triển khai Ad Monetization Optimization
Tiếng Anh giao tiếp tốt (bắt buộc)
Ưu tiên ứng viên đã từng giữ vị trí Chủ tịch, Phó chủ tịch CLB hoặc Bí thư/ phó Bí thư BCH
Thành thạo MS Excel, PowerPoint,
Có hiểu biết về GA, Power BI, Looker Studio
Có khả năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
Có tư duy hướng dữ liệu (DA)
Kỹ năng thống kê, xây dựng báo cáo
Có tư duy cởi mở, ham học hỏi, nhiệt huyết và tận tâm.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
- Thu nhập: Lương cứng (thỏa thuận) + phụ cấp + thưởng dự án
- Lương tháng 13.
- Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm
2. Chế độ phúc lợi:
- Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
- Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
3. Cơ hội phát triển bản thân
- Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
- Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
- Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
- Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
- Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6 (Một tháng làm thêm 1 hoặc 2 thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ads-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job282057
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zitga studios
Tuyển Ads Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Zitga studios
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Early Start JSC
Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Early Start JSC
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Comacpro
Tuyển Ads Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Comacpro
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH DNK ECOMMERCE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zitga studios
Tuyển Ads Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Zitga studios
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Early Start JSC
Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Early Start JSC
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Comacpro
Tuyển Ads Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Comacpro
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Ads Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH GOODSALE TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH GOODSALE TECH VIỆT NAM
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads Công ty CP 3Gang làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty CP 3Gang
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 USD Công ty Cổ phần Công nghệ Secomus
Tới 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads Công ty TNHH H&P Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH H&P Group
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Bách Vượng
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads Công ty cổ phần Xcraft làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần Xcraft
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Funtap
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Công ty Cổ phần Y khoa HANO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Y khoa HANO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Early Start JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN 360I VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 360I VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH HELLO ASIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ads Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Salemall
4 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Thiết bị lọc nước Minh Anh
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Gió media
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5,000 USD Crossian Việt Nam
Tới 5,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WEE
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ads Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Gió media
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ads Công ty cổ phần Solar Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Solar Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm