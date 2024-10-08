Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 - 352 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Xây dựng kế hoạch an toàn thông tin

Xây dựng chiến lược về an toàn thông tin phù hợp với phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Đề xuất/ quyết định triển khai các dự án về An toàn thông tin Thúc đẩy nhận thức về bảo mật về an ninh thông tin trong toàn tổ chức Đề xuất/ tư vấn, Chịu trách nhiệm thực thi và báo cáo cho BOD và các phòng ban liên quan đến các vấn đề đảm bảo An ninh, An toàn hệ thống CNTT.

Xây dựng chiến lược về an toàn thông tin phù hợp với phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của công ty

Đề xuất/ quyết định triển khai các dự án về An toàn thông tin

Thúc đẩy nhận thức về bảo mật về an ninh thông tin trong toàn tổ chức

Đề xuất/ tư vấn, Chịu trách nhiệm thực thi và báo cáo cho BOD và các phòng ban liên quan đến các vấn đề đảm bảo An ninh, An toàn hệ thống CNTT.

2. Triển khai kế hoạch an toàn thông tin

Tổ chức triển khai và vận hành các giải pháp, dịch vụ chuyện sâu về bảo mật (NGFW, NAC, WAF, DLP, PAM, SSO, EPP, SIEM, SOAR, XDR, SOC,...). Triển khai các quy trình, chính sách và tài liệu về An toàn thông tin theo quy định của Ngành bán lẻ. Triển khai và duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cho doanh nghiệp. Kiểm soát việc tuân thủ các Quy định, Quy trình về bảo mật thông tin của Nhân viên Hỗ trợ các đơn vị phòng ban liên quan trong quá trình vận hành hệ thống CNTT. Chủ trì việc giải quyết các sự cố bảo mật an toàn thông tin Chủ trì triển khai kế hoạch dò quét và vá các lỗ hổng hệ thống

Tổ chức triển khai và vận hành các giải pháp, dịch vụ chuyện sâu về bảo mật (NGFW, NAC, WAF, DLP, PAM, SSO, EPP, SIEM, SOAR, XDR, SOC,...).

Triển khai các quy trình, chính sách và tài liệu về An toàn thông tin theo quy định của Ngành bán lẻ.

Triển khai và duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cho doanh nghiệp.

Kiểm soát việc tuân thủ các Quy định, Quy trình về bảo mật thông tin của Nhân viên

Hỗ trợ các đơn vị phòng ban liên quan trong quá trình vận hành hệ thống CNTT.

Chủ trì việc giải quyết các sự cố bảo mật an toàn thông tin

Chủ trì triển khai kế hoạch dò quét và vá các lỗ hổng hệ thống

3. Quản lý phát triển năng lực

Hoạch định nguồn nhân lực, kế hoạch phát triển năng lực cho nhân viên Tham gia xây dựng khung đánh giá năng lực cho nhân viên thuộc phòng ATTT

Hoạch định nguồn nhân lực, kế hoạch phát triển năng lực cho nhân viên

Tham gia xây dựng khung đánh giá năng lực cho nhân viên thuộc phòng ATTT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính hoặc chuyên ngành liên quan. Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực an toàn thông tin, trong đó tối thiểu 3 năm cấp quản lý an toàn thông tin. Có kiến thức/ kinh nghiệm chuyên sâu trong việc xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị hệ thống An ninh thông tin Có khả năng nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro ATTT. Có khả năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tốt. Có các chứng chỉ quốc tế về An ninh thông tin như: CompTIA Security +, CISSP, CISM, CISA, hoặc CEH một lợi thế Có khả năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan. Có tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính hoặc chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực an toàn thông tin, trong đó tối thiểu 3 năm cấp quản lý an toàn thông tin.

Có kiến thức/ kinh nghiệm chuyên sâu trong việc xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị hệ thống An ninh thông tin

Có khả năng nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro ATTT.

Có khả năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tốt.

Có các chứng chỉ quốc tế về An ninh thông tin như: CompTIA Security +, CISSP, CISM, CISA, hoặc CEH một lợi thế

Có khả năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan.

Có tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập thương lượng theo năng lực. Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI Thưởng năm hấp dẫn

Mức thu nhập thương lượng theo năng lực.

Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI

Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ. Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin