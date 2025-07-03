Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường DaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Hằng ngày

- Kiểm tra việc tạo mã phí, mã phòng ban (Quản lí Master Data)

- Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán viên (đúng, đồng nhất)

Cuối kì

- Hạch toán, theo dõi, đối chiếu lương và các khoản trích theo lương, thuế TNCN

- Kiểm tra các bút toán tổng hợp (chi phí phân bổ, khấu hao)

- Hạch toán chi phí trích trước

- Lập bảng kê VAT đầu vào, tổng hợp VAT đầu ra định kì đúng deadline

- Kê khai nộp thuế nhà thầu và nộp báo cáo cho NHNH

- Theo dõi tình hình nộp NSNN về các khoản thuế liên quan: VAT, TNCN, TNDN, nhà thầu,...

- Kiểm tra, đối chiếu số dư các tài khoản khác trên CĐPS

- Các công việc, báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của KTT, CFO, BOD

Hệ thống báo cáo

- Lập BCTC định kì (thuế & nội bộ) đúng deadline

- Lập báo cáo gửi cơ quan thống kê, ngân hàng

- Làm việc với cơ quan Thuế, kiểm toán

-Lưu trữ chứng từ liên quan

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân Kế toán / Kiểm toán / Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế Toán Tổng Hợp ở các chuỗi hệ thống F&B, Bán Lẻ, Sản Xuất

- Có kiến thức tốt về Thuế, có kinh nghiệm làm Báo cáo tài chính, có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống SAP, ERP

- Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ, trung thực và có thể làm dưới áp lực công việc cao.

Tại Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Chính sách Công đoàn cho CBNV đầy đủ

- Cấp laptop làm việc

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty

- Sử dụng sản phẩm BMO và Chuk giảm giá nội bộ

- Team building, Year End Party hằng năm

- Xét nâng bậc lương định kỳ hằng năm theo qui đinh Công ty

- Cơ hội thăng tiến trong công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPĐT TM TTV (ChukChuk)

