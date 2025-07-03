Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THÔNG MINH HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 146/2/28 Đường số 30, phường 6, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Lập/ Review báo cáo thuế hàng tháng/ quý.

- Lập/ Review BCTC, BCQT thuế cuối năm.

- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, thông báo số thuế phải nộp cho Khách hàng

- Kiểm tra, cân đối hóa đơn chứng từ kế toán.

- Thực hiện các thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế cho KH FDI.

- Tư vấn các chính sách mới về thuế/ lao động cho KH FDI.

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

- Các chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ. Độ tuổi: 26 - 40 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngành Kế toán – Kiểm toán.

Chứng chỉ bắt buộc: chứng chỉ Kế toán trưởng. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ APC + Đại lý thuế (trao đổi mức lương cao hơn)

Tối thiểu ≥ 3 năm tại công ty dịch vụ kế toán/kiểm toán.

Tiếng Anh hoặc tiếng Trung: đọc hiểu cơ bản (Có nhân sự bộ phận Biên phiên dịch hỗ trợ trong quá trình làm việc).

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THÔNG MINH HT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc hợp lý: Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần theo giờ hành chính (Nghỉ T7, CN)

Thu nhập cao: Lương + KPI đảm bảo thu nhập hàng tháng từ 18.000.0000 UPTO 30.000.000 (Ứng viên giỏi sẽ trao đổi công việc, thu nhập khi phỏng vấn)

Lương tháng 13; thưởng hấp dẫn theo năng lực làm việc, thưởng thâm niên, thưởng sáng kiến,.....

Đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN...)

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Có cơ hội thăng tiến, đào tạo, có điều kiện khẳng định bản thân

Cơ hội làm việc cùng đa số các doanh nghiệp nước ngoài, phát triển khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng mềm.

Du lịch, Tiệc hàng năm cùng công ty

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THÔNG MINH HT

