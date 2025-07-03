Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THÔNG MINH HT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THÔNG MINH HT
- Hồ Chí Minh: 146/2/28 Đường số 30, phường 6, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
- Lập/ Review báo cáo thuế hàng tháng/ quý.
- Lập/ Review BCTC, BCQT thuế cuối năm.
- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, thông báo số thuế phải nộp cho Khách hàng
- Kiểm tra, cân đối hóa đơn chứng từ kế toán.
- Thực hiện các thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế cho KH FDI.
- Tư vấn các chính sách mới về thuế/ lao động cho KH FDI.
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
- Các chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngành Kế toán – Kiểm toán.
Chứng chỉ bắt buộc: chứng chỉ Kế toán trưởng. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ APC + Đại lý thuế (trao đổi mức lương cao hơn)
Tối thiểu ≥ 3 năm tại công ty dịch vụ kế toán/kiểm toán.
Tiếng Anh hoặc tiếng Trung: đọc hiểu cơ bản (Có nhân sự bộ phận Biên phiên dịch hỗ trợ trong quá trình làm việc).
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THÔNG MINH HT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao: Lương + KPI đảm bảo thu nhập hàng tháng từ 18.000.0000 UPTO 30.000.000 (Ứng viên giỏi sẽ trao đổi công việc, thu nhập khi phỏng vấn)
Lương tháng 13; thưởng hấp dẫn theo năng lực làm việc, thưởng thâm niên, thưởng sáng kiến,.....
Đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN...)
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Có cơ hội thăng tiến, đào tạo, có điều kiện khẳng định bản thân
Cơ hội làm việc cùng đa số các doanh nghiệp nước ngoài, phát triển khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng mềm.
Du lịch, Tiệc hàng năm cùng công ty
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THÔNG MINH HT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
