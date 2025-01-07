Tuyển Area sales manager Carlsberg Vietnam làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Area sales manager Carlsberg Vietnam làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Carlsberg Vietnam
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Carlsberg Vietnam

Area sales manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Area sales manager Tại Carlsberg Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Kien Giang, Vietnam

Mô Tả Công Việc Area sales manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu chiến lược của vị trí:
• Phát triển hệ thống phân phối, điểm bán và danh mục sản phẩm;
• Đảm bảo hiệu qủa của các hoạt động tiếp thị thương mại và các hoạt động phát triển khách hàng khác có liên quan đến chiến lược kênh phân phối;
• Xây dựng và duy trì trình độ dịch vụ khách hàng ưu việt tạo đòn bẩy phát triển kinh doanh và lợi nhuận cho công ty
• Huấn luyện và phát triển nhân viên tại khu vực;
• Nhận dạng, đề xuất và thực hiện các cơ hội phát triển của công ty tại khu vực;
• Giám sát việc thực hiện các hệ thống, quy trình của Phòng Kinh doanh, đặt các nhân viên có năng lực vào đúng vị trí đi đôi với các đề xuất đào tạo và phát triển năng lực các cá nhân.
Tóm tắt công việc:
• Định hướng phát triển kinh doanh
• Mạng lưới NPP
• Định hướng phát triển sản phẩm theo từng kênh bánh hàng.
• Phân bổ nguồn lực bao gồm nhân sự và quỹ đầu tư theo từng kênh bán hàng và khu vực.
• Xây dựng các mục tiêu kinh doanh cho địa bàn phụ trách, phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.
• Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày …) cho từng nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Carlsberg Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Carlsberg Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Carlsberg Vietnam

Carlsberg Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15th floor, Sonatus Building, 15 Le Thanh Ton, Ben Nghe, District 1, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

