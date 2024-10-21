Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY
- Hồ Chí Minh: 306/21
- 23 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Từ 14 Triệu
Thăm khám và tư vấn các dịch vụ chăm sóc da tại phòng khám.
Trực tiếp điều trị các vấn đề về da như: nám, sẹo, mụn ...
Thực hiện tiêm botox, filler, laser ...
Hỗ trợ bộ phận Marketing xây dựng hình ảnh phòng khám
Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu
Có chứng chỉ botox, filler, laser
Có kinh nghiệm thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành thẩm mỹ nội khoa: laser, tiêm botox, filler...
Ưu tiên kinh nghiệm chuyên khoa da liễu từ 02 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định, sinh nhật, du lịch
Tạo điều kiện nâng cao chuyên môn, tay nghề
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, máy móc thiết bị hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
