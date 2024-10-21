Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306/21 - 23 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu

Thăm khám và tư vấn các dịch vụ chăm sóc da tại phòng khám. Trực tiếp điều trị các vấn đề về da như: nám, sẹo, mụn ... Thực hiện tiêm botox, filler, laser ... Hỗ trợ bộ phận Marketing xây dựng hình ảnh phòng khám Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu

Có chứng chỉ botox, filler, laser

Có kinh nghiệm thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành thẩm mỹ nội khoa: laser, tiêm botox, filler...

Ưu tiên kinh nghiệm chuyên khoa da liễu từ 02 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm lương cơ bản + % doanh số phòng khám

Đóng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định, sinh nhật, du lịch

Tạo điều kiện nâng cao chuyên môn, tay nghề

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, máy móc thiết bị hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY

