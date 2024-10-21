Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 306/21

- 23 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Thăm khám và tư vấn các dịch vụ chăm sóc da tại phòng khám. Trực tiếp điều trị các vấn đề về da như: nám, sẹo, mụn ... Thực hiện tiêm botox, filler, laser ... Hỗ trợ bộ phận Marketing xây dựng hình ảnh phòng khám Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
Thăm khám và tư vấn các dịch vụ chăm sóc da tại phòng khám.
Trực tiếp điều trị các vấn đề về da như: nám, sẹo, mụn ...
Thực hiện tiêm botox, filler, laser ...
Hỗ trợ bộ phận Marketing xây dựng hình ảnh phòng khám
Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu
Có chứng chỉ botox, filler, laser
Có kinh nghiệm thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành thẩm mỹ nội khoa: laser, tiêm botox, filler...
Ưu tiên kinh nghiệm chuyên khoa da liễu từ 02 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm lương cơ bản + % doanh số phòng khám
Đóng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định, sinh nhật, du lịch
Tạo điều kiện nâng cao chuyên môn, tay nghề
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, máy móc thiết bị hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 306/21 - 307/23 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

