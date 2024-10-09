Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tổ chức các buổi họp đầu ca theo quy định Trực tiếp phổ biến các quy định, thông tin mới của cấp trên để nhân viên trong bộ phận được biết, đảm bảo tính chính xác và kịp thời Phân công công việc cho nhân viên trong bộ phận bếp Lên kế hoạch chi tiêu và đặt hàng, sau đó phân chia công việc cho các vị trí liên quan Kiểm soát quy trình làm việc của nhân viên, đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiêu chuẩn của nhà hàng Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, lên thực đơn các món mới đưa vào menu nhà hàng; lên thực đơn theo từng chủ đề hoặc từng tiệc theo yêu cầu Phân công, giao việc cụ thể cho Bếp phó, Bếp chính hoặc Tổ trưởng ca Đề ra quy cách chế biến, hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên bếp về quá trình chế biến món ăn đạt chuẩn phục vụ khách Đảm bảo chất lượng món ăn sau chế biến; trực tiếp kiểm tra chất lượng món ăn trước khi chuyển cho bộ phận phục vụ và kiểm soát chất lượng vệ sinh trong toàn bộ không gian bếp Kiểm kê số lượng và chất lượng hàng hóa nhập vào, các loại thực phẩm, nguyên vật liệu có tại gian bếp, các loại thực phẩm tồn, các loại gia vị vào cuối ca làm việc để có hướng bảo quản, chế biến và xử lý phù hợp. Ra quyết định hủy thực phẩm và hàng hóa không đảm bảo chất lượng Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên trong bếp, đào tạo nhân viên bếp mới và đề ra nội quy làm việc trong bộ phận bếp; thiết lập các chính sách, quy định trong bếp áp dụng cho từng công việc và vị trí cụ thể Sắp xếp lịch làm việc hợp lý cho nhân viên, linh hoạt trong việc điều động nhân sự, sắp xếp ngày nghỉ lễ, nghỉ phép cho nhân viên Định kỳ cùng với Tổ trưởng tổ bếp, Bếp chính, Bếp phó đánh giá thành tích và kết quả làm việc của tất cả nhân viên trong bộ phận bếp; đề nghị khen thưởng, thăng chức, tăng lương cho những cá nhân xuất sắc; cho ý kiến về kế hoạch đào tạo nhân sự trong bộ phận. Hướng dẫn, giám sát nhân viên sử dụng và bảo quản các tài sản chung, trang thiết bị, máy móc trong gian bếp Định kỳ hàng tháng phối hợp với bộ phận kế toán kiểm kê các loại tài sản, máy móc, công cụ dụng cụ trong bếp Hướng dẫn, theo dõi việc sử dụng và bảo quản tài sản, máy móc, công cụ dụng cụ bếp của nhân viên Trực tiếp chế biến món ăn khi lượng khách đông, hay được khách hàng yêu cầu Phối hợp với Giám đốc bộ phận ẩm thực, Quản lý nhà hàng, phòng Sale & Marketing lập kế hoạch, triển khai các ý tưởng kinh doanh, ý tưởng thực đơn và chương trình khuyến mãi cho nhà hàng Phối hợp với các bộ phận liên quan tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, phàn nàn, khiếu nại của khách hàng về chất lượng món ăn Làm báo cáo chi phí thực phẩm hàng ngày cho bộ phận kế toán; báo cáo kế hoạch làm việc và chi phí thực phẩm định kỳ cho Giám đốc Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

