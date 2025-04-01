Tuyển Bếp trưởng Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company làm việc tại Yên Bái thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Yên Bái: Đại lộ Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tổ chức các buổi họp đầu ca làm việc theo quy định;

Phân công công việc, kiểm soát quy trình làm việc của nhân viên trong bộ phận bếp đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định, tiêu chuẩn;

Phổ biến, cập nhật các quy định, thông tin mới để nhân viên trong bộ phận được biết, đảm bảo tính chính xác và kịp thời;

và

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, lên thực đơn các món mới đưa vào menu nhà hàng; lên thực đơn theo từng chủ đề hoặc từng tiệc theo yêu cầu;

Phân công, điều phối công việc cho bếp phó, bếp chính, Tổ trưởng ca và các nhân viên bếp;

Xây dựng quy cách chế biến, hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên bếp về quá trình chế biến món ăn đạt chuẩn phục vụ khách;

Kiểm soát chất lượng, định lượng món ăn sau chế biến; trực tiếp kiểm tra chất lượng món ăn trước khi chuyển cho bộ phận phục vụ;

Kiểm kê số lượng và chất lượng hàng hóa, thực phẩm, nguyên vật liệu đầu vào;

Kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm tồn, các loại gia vị vào cuối ca làm việc để có hướng bảo quản, chế biến và xử lý phù hợp;

Ra quyết định hủy thực phẩm và hàng hóa không đảm bảo chất lượng.

Lên kế hoạch và tham gia trực tiếp công tác tuyển dụng nhân sự bộ phận bếp;

Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên trong bếp, đào tạo nhân viên bếp mới;

Trực tiếp đề ra nội quy làm việc trong bộ phận bếp; thiết lập các chính sách, quy định trong bếp áp dụng cho từng công việc và vị trí cụ thể;

Lên kế hoạch, bố trí lịch làm việc nhân viên bộ phận bếp;

Định kỳ cùng với Tổ trưởng tổ bếp, Bếp chính, Bếp phó đánh giá thành tích và kết quả làm việc của tất cả nhân viên trong bộ phận bếp;

Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng vệ sinh trong toàn bộ không gian bếp;

Xây dựng Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân, đồng phục cho nhân viên bếp;

Tổ chức cho nhân viên thực hiện việc vệ sinh khu vực làm việc, các dụng cụ, thiết bị dùng trong bếp theo đúng quy trình;

Đảm bảo chất lượng vệ sinh của các món ăn trước khi mang ra phục vụ khách;

Hướng dẫn, giám sát nhân viên sử dụng và bảo quản các tài sản chung, trang thiết bị, máy móc trong gian bếp.

Định kỳ hàng tháng phối hợp với bộ phận kế toán kiểm kê các loại tài sản, máy móc, công cụ dụng cụ trong bếp;

Hướng dẫn, theo dõi việc sử dụng và bảo quản tài sản, máy móc, công cụ dụng cụ bếp của nhân viên;

Trực tiếp chế biến món ăn khi lượng khách đông, hay được khách hàng yêu cầu;

Phối hợp với các phòng ban liên quan lập kế hoạch, triển khai các ý tưởng kinh doanh, ý tưởng thực đơn và chương trình khuyến mãi cho nhà hàng;

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm/Nhà hàng khách sạn và những nhóm ngành liên quan...

Kinh nghiệm: 3 – 5 năm tại vị trí làm Bếp trưởng tại các nhà hàng, khách sạn 3-4 sao;

Có Chứng chỉ nghiệp vụ ngành Bếp/Ẩm thực;

Kỹ năng Lập kế hoạch, Giải quyết vấn đề, ra quyết định

Am hiểu về ẩm thực Việt Nam, quốc tế và các tiêu chuẩn bếp khách sạn cao cấp.;

Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt;

Cẩn thận, chính xác, tin cậy và trách nhiệm;

Có tư duy sáng tạo, yêu thích đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tại Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn;

Môi trường làm việc hiện đại;

Cơ hội rèn luyện và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến

Được hưởng các chế độ phúc lợi: thưởng định kỳ, thưởng lễ tết,....

Tham gia BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Hòa Bình Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin