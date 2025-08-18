Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 161 - 162 Dịch Vụ 6, KĐT Xa La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1. Quản lý – Hướng dẫn đội nhóm:

- Quản lý toàn bộ hoạt động của bộ phận bán hàng.

- Đào tạo, hướng dẫn và giám sát nhân sự sale theo từng chiến dịch.

- Xây dựng quy trình bán hàng, quy trình chăm sóc khách hàng phù hợp với đặc thù sản phẩm/dịch vụ.

2. Thực chiến và hỗ trợ trực tiếp

- Trực tiếp hỗ trợ chốt đơn – tư vấn với các ca khó, khách VIP, khách chuyển đổi thấp.

- Phân tích data, lọc nhóm khách theo hành vi để có kịch bản chăm sóc riêng.

- Viết/duyệt các kịch bản telesale, inbox, nhắn tin theo từng nhóm khách và chiến dịch.

- Phối hợp bộ phận Marketing để tim kiếm khách hàng đạt chỉ tiêu cho phòng & các chiến dịch về : Combo, quà tặng, chiến dịch bán hàng…

- Xây dựng chỉ tiêu tháng/quý, giám sát tiến độ và hiệu suất từng nhân sự.

- Báo cáo định kỳ về doanh thu, tỉ lệ chuyển đổi, phản hồi khách hàng.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh trở lên (ưu tiên ngành y tế, mỹ phẩm. dịch vụ, bán hàng cao cấp).

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống xuất sắc.

- Am hiểu tâm lý khách hàng, đặc biệt là khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

- Có khả năng lên kế hoạch – quản trị đội nhóm và phối hợp liên phòng ban.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15 - 18M + % Doanh số => Tổng thu nhập : 25 → 40M

- Thưởng Doanh số 3% doanh thu thực của bộ phận Sale

- Thưởng Hiệu quả: Theo quý, dựa trên % vượt chỉ tiêu và đánh giá năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin