Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 195 Trương Văn Bang, Quận 2
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu
Biên phiên dịch tiếng nhật các tài liệu, cuộc họp
Thực hiện các công việc hành chính liên quan như: Quản lý dữ liệu, Quản lý xuất nhập tồn các loại vật dụng, trang thiết bị và điều chuyển các nơi liên quan.
Chi tiết trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Tiếng Nhật trình độ N2 trở lên hoặc năng lực tương đương
Thông thao Word, Excel, Power Point,...
Có kinh nghiệm sống, làm việc tại Nhật Bản hoặc đã từng làm việc tại công ty Nhật.
Có sức khỏe, năng động, hoạt bát.
Giỏi giao tiếp, chủ động, đam mê học hỏi, sáng tạo, tích cực.
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15 gross
Trong đó, tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật, Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net.
Chế độ phúc lợi:
Tăng lương hằng năm.
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Phép năm theo Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
