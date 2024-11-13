Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 195 Trương Văn Bang, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Biên phiên dịch tiếng nhật các tài liệu, cuộc họp

Thực hiện các công việc hành chính liên quan như: Quản lý dữ liệu, Quản lý xuất nhập tồn các loại vật dụng, trang thiết bị và điều chuyển các nơi liên quan.

Chi tiết trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Tiếng Nhật trình độ N2 trở lên hoặc năng lực tương đương

Thông thao Word, Excel, Power Point,...

Có kinh nghiệm sống, làm việc tại Nhật Bản hoặc đã từng làm việc tại công ty Nhật.

Có sức khỏe, năng động, hoạt bát.

Giỏi giao tiếp, chủ động, đam mê học hỏi, sáng tạo, tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 gross

Mức lương:

Trong đó, tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật, Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net.

Chế độ phúc lợi:

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

