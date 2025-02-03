Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Thạch Thất – Quốc Oai, HN

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ biên phiên dịch các tài liệu Anh/Nhật/Trung và dịch trong các cuộc họp

- Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng như: Sale, Kỹ thuật, Chất lượng,...

- Hỗ trợ các công việc văn phòng, quản lý hồ sơ, giấy tờ, báo cáo định kỳ,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành

- Trình độ ngoại ngữ: Có thể sử sụng tốt một trong 3 ngoại ngữ Tiếng Anh (TOEIC 700 trở lên)/Tiếng Nhật (N2 trở lên)/Tiếng Trung (HSK 5 trở lên)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất, có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài, ưu tiên ứng viên có địa chỉ gần công ty

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Word,...)

- Trung thực, chăm chỉ, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, hòa đồng với mọi người.

- Có thể làm thêm giờ khi cần thiết, mong muốn tìm một công việc ổn định, lâu dài

Benefits *

- Lương thưởng cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, nhiều trợ cấp hỗ trợ

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

