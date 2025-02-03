Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Thạch Thất – Quốc Oai, HN

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ biên phiên dịch các tài liệu Anh/Nhật/Trung và dịch trong các cuộc họp
- Thực hiện các công việc chuyên môn của phòng như: Sale, Kỹ thuật, Chất lượng,...
- Hỗ trợ các công việc văn phòng, quản lý hồ sơ, giấy tờ, báo cáo định kỳ,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành
- Trình độ ngoại ngữ: Có thể sử sụng tốt một trong 3 ngoại ngữ Tiếng Anh (TOEIC 700 trở lên)/Tiếng Nhật (N2 trở lên)/Tiếng Trung (HSK 5 trở lên)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất, có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài, ưu tiên ứng viên có địa chỉ gần công ty
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Word,...)
- Trung thực, chăm chỉ, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, hòa đồng với mọi người.
- Có thể làm thêm giờ khi cần thiết, mong muốn tìm một công việc ổn định, lâu dài
Benefits *
- Lương thưởng cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, nhiều trợ cấp hỗ trợ

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN9, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

