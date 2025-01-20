Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Seoul Semiconductor Vina
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Seoul Semiconductor Vina

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Seoul Semiconductor Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Ngõ 134, Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Lập các bảng kê khai và báo cáo kế toán cơ bản
• Đóng chi phí bao gồm quản lý, kiểm tra, xử lý chi phí và phê duyệt Biz Play
• Phân tích chi phí: Tập hợp dữ liệu liên quan đến chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công,..
• Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất. Đóng chi phí hàng tháng
• Quản lý ngân sách: Thiết lập cà quản lý ngân sách theo từng bộ phận
• Thực hiện nhiệm vụ liên quan tới hóa đơn, chứng từ và các tài liệu kế toán
• Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán. Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra thuế
• Báo cáo kết quả công việc và tham gia vào các cuộc họp nội bộ khi có yêu cầu
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên
* Quyền lợi:
•Lương: cạnh tranh trong khu vực Hà Nam.Đánh giá tăng lương hàng năm
•Thưởng: Thưởng Tết theo quy định công ty, MBO (thưởng KPI), thưởng hiệu suất POM, nhân viên xuất sắc hàng quý
• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, 12 ngày phép/năm
• Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Seoul Semiconductor Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seoul Semiconductor Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Seoul Semiconductor Vina

Seoul Semiconductor Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Dong Van 1 IZ., Duy Tien, Ha Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

