Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Lập các bảng kê khai và báo cáo kế toán cơ bản

• Đóng chi phí bao gồm quản lý, kiểm tra, xử lý chi phí và phê duyệt Biz Play

• Phân tích chi phí: Tập hợp dữ liệu liên quan đến chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công,..

• Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất. Đóng chi phí hàng tháng

• Quản lý ngân sách: Thiết lập cà quản lý ngân sách theo từng bộ phận

• Thực hiện nhiệm vụ liên quan tới hóa đơn, chứng từ và các tài liệu kế toán

• Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán. Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra thuế

• Báo cáo kết quả công việc và tham gia vào các cuộc họp nội bộ khi có yêu cầu

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

* Quyền lợi:

•Lương: cạnh tranh trong khu vực Hà Nam.Đánh giá tăng lương hàng năm

•Thưởng: Thưởng Tết theo quy định công ty, MBO (thưởng KPI), thưởng hiệu suất POM, nhân viên xuất sắc hàng quý

• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, 12 ngày phép/năm

• Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm