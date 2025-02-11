Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Phụ trách kỹ thuật các dự án cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các Nhà máy điện.

• Thực hiện khảo hệ thống thiết bị các Nhà máy điện.

• Làm việc với các Nhà sản xuất, Đối tác cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm công nghệ giải pháp tới khách hàng.

• Hỗ trợ nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới, giải pháp mới áp dụng cho các thiết bị, hệ thống của Nhà máy điện.

• Kỹ năng báo cáo, liên lạc, thảo luận kịp thời với cấp trên.

• Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân tốt.

• Có thể làm việc tại công trường.