Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên
- Hà Nội: Số 8/104/1 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phụ trách kỹ thuật các dự án cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các Nhà máy điện.
• Thực hiện khảo hệ thống thiết bị các Nhà máy điện.
• Làm việc với các Nhà sản xuất, Đối tác cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm công nghệ giải pháp tới khách hàng.
• Hỗ trợ nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới, giải pháp mới áp dụng cho các thiết bị, hệ thống của Nhà máy điện.
• Kỹ năng báo cáo, liên lạc, thảo luận kịp thời với cấp trên.
• Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân tốt.
• Có thể làm việc tại công trường.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Mức lương: Thỏa thuận
• Ưu tiên Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa – Các trường kỹ thuật.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc về kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật nhiệt (chấp nhận sinh viên mới ra trường).
• Có kiến thức và sử dụng máy tính tốt, đặc biệt giỏi kỹ năng AutoCAD, Microsoft Project, v.v.
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
