Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông
- Hà Nội: Tầng 10 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN.
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Công việc chính
• Theo dõi tiến trình và cập nhật tình trạng hàng hóa từ khi khách bắt đầu đặt hàng đến khi kết thúc.
• Kiểm tra bộ chứng từ hoàn thiện cho lô hàng xuất nhập khẩu theo đúng luật, quy định: thuế suất, HS Code, thủ tục chuyên ngành,...
• Quản lý việc lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu và các chứng từ liên quan.
• Kiểm tra và xử lý PO /công nợ với khách hàng
• Hỗ trợ khách hàng Việt Nam trao đổi thông tin với nhà máy.
• Biên phiên dịch các văn bản , tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung, tiếng Anh và ngược lại.
• Soạn thảo và dịch các văn bản, hợp đồng theo yêu cầu công việc.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.
• Địa điểm làm việc: Tầng 10 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Logistics.
• Nam/nữ độ tuổi từ 27 – 34 tuổi.
Tại Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI