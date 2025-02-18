Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công việc chính

• Theo dõi tiến trình và cập nhật tình trạng hàng hóa từ khi khách bắt đầu đặt hàng đến khi kết thúc.

• Kiểm tra bộ chứng từ hoàn thiện cho lô hàng xuất nhập khẩu theo đúng luật, quy định: thuế suất, HS Code, thủ tục chuyên ngành,...

• Quản lý việc lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu và các chứng từ liên quan.

• Kiểm tra và xử lý PO /công nợ với khách hàng

• Hỗ trợ khách hàng Việt Nam trao đổi thông tin với nhà máy.

• Biên phiên dịch các văn bản , tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung, tiếng Anh và ngược lại.

• Soạn thảo và dịch các văn bản, hợp đồng theo yêu cầu công việc.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.

• Địa điểm làm việc: Tầng 10 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN.