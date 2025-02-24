Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Asia Color Travel & DMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD

Mức lương 700 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 302 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 700 - 1,500 USD

Mô tả công việc

• Làm việc qua internet với các đối tác tại Châu Âu.

• Tạo hành trình du lịch phù hợp cho khách nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

• Quản lý hồ sơ khách hàng và báo cáo.

• Hợp tác với các phòng ban khác để đảm bảo các chuyến đi của khách diễn ra suôn sẻ.

• Chăm sóc khách hàng trong suốt hành trình của họ.

• Khảo sát các điểm đến, khách sạn và địa điểm tham quan.

• Làm việc theo quy trình và chính sách của công ty.

• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của từng vị trí.

• Làm việc tại văn phòng Asia Color Travel – 302 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Với Mức Lương 700 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CHÚNG TÔI TÌM KIẾM AI?

* Những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp, tiếng Anh, Kinh tế, Du lịch …

* Những người thích làm việc đội nhóm, có trách nhiệm cao, có động lực và độc lập

* Những người yêu thích du lịch và đôi khi sẵn sàng xa nhà

* Ứng viên có trình độ ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Anh xuất sắc sẽ là một lợi thế lớn.

Tại Asia Color Travel & DMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia Color Travel & DMC

