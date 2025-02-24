Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Asia Color Travel & DMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Asia Color Travel & DMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD

Asia Color Travel & DMC
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Asia Color Travel & DMC

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Asia Color Travel & DMC

Mức lương
700 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 302 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 700 - 1,500 USD

Mô tả công việc
• Làm việc qua internet với các đối tác tại Châu Âu.
• Tạo hành trình du lịch phù hợp cho khách nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
• Quản lý hồ sơ khách hàng và báo cáo.
• Hợp tác với các phòng ban khác để đảm bảo các chuyến đi của khách diễn ra suôn sẻ.
• Chăm sóc khách hàng trong suốt hành trình của họ.
• Khảo sát các điểm đến, khách sạn và địa điểm tham quan.
• Làm việc theo quy trình và chính sách của công ty.
• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của từng vị trí.
• Làm việc tại văn phòng Asia Color Travel – 302 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Với Mức Lương 700 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CHÚNG TÔI TÌM KIẾM AI?
* Những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp, tiếng Anh, Kinh tế, Du lịch …
* Những người thích làm việc đội nhóm, có trách nhiệm cao, có động lực và độc lập
* Những người yêu thích du lịch và đôi khi sẵn sàng xa nhà
* Ứng viên có trình độ ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Anh xuất sắc sẽ là một lợi thế lớn.

Tại Asia Color Travel & DMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia Color Travel & DMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Asia Color Travel & DMC

Asia Color Travel & DMC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 302 Ngọc Thụy, Long Bien, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

