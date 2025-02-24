Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Asia Color Travel & DMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Asia Color Travel & DMC
- Hà Nội: 302 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 700 - 1,500 USD
Mô tả công việc
• Làm việc qua internet với các đối tác tại Châu Âu.
• Tạo hành trình du lịch phù hợp cho khách nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
• Quản lý hồ sơ khách hàng và báo cáo.
• Hợp tác với các phòng ban khác để đảm bảo các chuyến đi của khách diễn ra suôn sẻ.
• Chăm sóc khách hàng trong suốt hành trình của họ.
• Khảo sát các điểm đến, khách sạn và địa điểm tham quan.
• Làm việc theo quy trình và chính sách của công ty.
• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của từng vị trí.
• Làm việc tại văn phòng Asia Color Travel – 302 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Với Mức Lương 700 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp, tiếng Anh, Kinh tế, Du lịch …
* Những người thích làm việc đội nhóm, có trách nhiệm cao, có động lực và độc lập
* Những người yêu thích du lịch và đôi khi sẵn sàng xa nhà
* Ứng viên có trình độ ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Anh xuất sắc sẽ là một lợi thế lớn.
Tại Asia Color Travel & DMC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia Color Travel & DMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI