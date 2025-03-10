Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Townsoft Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Townsoft Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Townsoft Vina
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty TNHH Townsoft Vina

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH Townsoft Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3

- A24 Ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn
Công việc Biên phiên dịch tiếng Hàn, làm việc trực tiếp với CEO người Hàn và quản lý người Việt;
Dịch họp đơn giản từ vựng chuyên ngành IT (Front-end), chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
Hỗ trợ công việc văn phòng khác theo sự chỉ đạo của CEO.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Hàn, topik 5 trở lên
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Biên Phiên dịch hoặc vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học chính quy (4 năm)
Thành thạo tin học văn phòng
Có thể sử dụng tiếng Anh là một lợi thế
Có thể sử dụng các công cụ thiết kế giao diện website là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc tại công ty IT là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Townsoft Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, có thể tự do thỏa thuận;
Làm việc 5 ngày / tuần, không tăng ca;
Không gian làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện;
Có cơ hội học hỏi kiến thức mới và nâng cao năng lực chuyên môn;
Thử việc 100% lương, lương tháng thứ 13, có xét nâng lương hàng năm;
Có chế độ nghỉ hè, nghỉ Trung Thu, Giáng Sinh
Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Townsoft Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Townsoft Vina

Công Ty TNHH Townsoft Vina

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 - A24 Ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-tieng-han-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job332519
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 10/09/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Inpos
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Inpos
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Seoul Semiconductor Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Seoul Semiconductor Vina
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nam Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Phước Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 02/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Cty TNHH HANLIM VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SINASEAN VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 10/09/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Inpos
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Inpos
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Seoul Semiconductor Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Seoul Semiconductor Vina
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nam Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search làm việc tại Bình Phước thu nhập 1 - 13 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 21/08/2025
Bình Phước Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hyundai Aluminum Vina
Hạn nộp: 02/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Cty TNHH HANLIM VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH HANLIM VIETNAM
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SINASEAN VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
SINASEAN VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn AUTHENTIK VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu AUTHENTIK VIETNAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Gaia International VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Gaia International VINA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 510 USD IIG VIỆT NAM
350 - 510 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Huyndai Aluminum Vina JSC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Huyndai Aluminum Vina JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Truyền Dẫn Long Biên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Seoul Semiconductor Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Koh Young Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD Công Ty TNHH Koh Young Việt Nam
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần du lịch Đôi Mắt Ắ Châu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 400 USD CÔNG TY TNHH IP TRANSPATE
Trên 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 600 USD Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 28 Triệu Công Ty TNHH Công Nghiệp Fullwei Việt Nam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Asia Color Travel & DMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD Asia Color Travel & DMC
700 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Townsoft Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Townsoft Vina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ JAVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 480 USD CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ JAVINA
320 - 480 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Gaia International VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Gaia International VINA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu MDA E&C Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Hệ thống giáo dục Edufit
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH K&C INTERNATIONAL
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Q P (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Công Nghệ Thunderbird làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Thunderbird
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm