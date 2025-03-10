Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Công Ty TNHH Townsoft Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH Townsoft Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3
- A24 Ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn
Công việc Biên phiên dịch tiếng Hàn, làm việc trực tiếp với CEO người Hàn và quản lý người Việt;
Dịch họp đơn giản từ vựng chuyên ngành IT (Front-end), chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
Hỗ trợ công việc văn phòng khác theo sự chỉ đạo của CEO.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Hàn, topik 5 trở lên
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Biên Phiên dịch hoặc vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học chính quy (4 năm)
Thành thạo tin học văn phòng
Có thể sử dụng tiếng Anh là một lợi thế
Có thể sử dụng các công cụ thiết kế giao diện website là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc tại công ty IT là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Townsoft Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, có thể tự do thỏa thuận;
Làm việc 5 ngày / tuần, không tăng ca;
Không gian làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện;
Có cơ hội học hỏi kiến thức mới và nâng cao năng lực chuyên môn;
Thử việc 100% lương, lương tháng thứ 13, có xét nâng lương hàng năm;
Có chế độ nghỉ hè, nghỉ Trung Thu, Giáng Sinh
Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Townsoft Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
