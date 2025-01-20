Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
- Hà Nội: Lô C6, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
**Mô tả công việc
- Nhận và xử lý dữ liệu từ phía khách hàng; trao đổi thông tin với khách hàng
- Làm bản vẽ để kiểm tra hình dáng, kích thước và các yêu cầu đặc biệt của sản phẩm
- Thiết kế, sắp xếp sản phẩm để gia công cho sản xuất
- Thiết kế, chỉ thị làm dữ liệu cho sản xuất
- Update thông tin thiết kế trên hệ thống công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Biết sử dụng các phần mềm Auto CAD, Catia
+ Giao tiếp tốt 1 trong 3 ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh
+ Nhiệt tình và có khả năng làm việc dưới áp lực.
+ Sẵn sàng làm thêm giờ khi được yêu cầu.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
* Chế độ lương thưởng:
Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI