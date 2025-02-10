Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Huyndai Aluminum Vina JSC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà máy Nhà máy Hyundai KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Yêu cầu công việc

- Tham gia các cuộc họp tại văn phòng, xưởng sản xuất với Giám đốc Bộ phận.

- Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý người Hàn

- Quản lý các hồ sơ, tài liệu của bộ phận

- Làm báo cáo công việc hàng ngày( nếu có) theo yêu cầu cấp trên.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

1/ Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, hoặc đã từng du học hoặc làm việc tại Hàn Quốc và có kỹ năng sử dụng tiếng Hàn Quốc thành thạo Topik5 trở lên

- Am hiểu các kiến thức, có vốn từ vựng về lĩnh vực sản xuất

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm biên phiên dịch trong lĩnh vực : Sản xuất, QC, Phát triển sản phẩm..

- Khả năng thông dịch tốt

- Kỹ năng phân tích và giải quyết công việc hiệu quả

- Kỷ luật tốt, có trách nhiệm, trung thực và mạnh mẽ

