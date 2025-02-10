Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Huyndai Aluminum Vina JSC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Huyndai Aluminum Vina JSC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Huyndai Aluminum Vina JSC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Huyndai Aluminum Vina JSC

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Huyndai Aluminum Vina JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Nhà máy Nhà máy Hyundai KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Yêu cầu công việc
- Tham gia các cuộc họp tại văn phòng, xưởng sản xuất với Giám đốc Bộ phận.
- Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý người Hàn
- Quản lý các hồ sơ, tài liệu của bộ phận
- Làm báo cáo công việc hàng ngày( nếu có) theo yêu cầu cấp trên.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, hoặc đã từng du học hoặc làm việc tại Hàn Quốc và có kỹ năng sử dụng tiếng Hàn Quốc thành thạo Topik5 trở lên
- Am hiểu các kiến thức, có vốn từ vựng về lĩnh vực sản xuất
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm biên phiên dịch trong lĩnh vực : Sản xuất, QC, Phát triển sản phẩm..
- Khả năng thông dịch tốt
- Kỹ năng phân tích và giải quyết công việc hiệu quả
- Kỷ luật tốt, có trách nhiệm, trung thực và mạnh mẽ

Tại Huyndai Aluminum Vina JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Huyndai Aluminum Vina JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Huyndai Aluminum Vina JSC

Huyndai Aluminum Vina JSC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường B2 – Khu Công nghiệp Phố Nối A – xã Lạc Hồng – huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

