Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

• Để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất & kinh doanh mới cho năm 2025, Tập đoàn Karofi tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Nguồn hàng và Mua hàng Tiếng Trung (ưu tiên) hoặc Tiếng Anh

• Địa điểm làm việc:

- Nhà máy Tecomen Hưng Yên: Thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, HY. Có xe ô tô đưa đón từ Hà Nội - Hưng Yên (Các điểm đón tại Khuất Duy Tiến/ Hoàng Mai/ Thanh Trì/ Gia Lâm - Phố Nối...)

- Trụ sở văn phòng tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

-------------------------

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tìm kiếm nguồn hàng, lựa chọn nhà cung cấp (trong nước/ quốc tế) phù hợp

• Phân tích thị trường nhà cung cấp (NCC) đánh giá đúng năng lực nhà cung cấp hiện tại và tìm kiếm các nhà cung cấp có mức giá ưu đãi giảm chi phí đầu vào

• Phân tích rủi ro nhà cung cấp

• Phối hợp với bộ phận IQC đánh giá chất lượng sản phẩm và năng lực nhà cung cấp nhằm giảm thiểu tối đa lỗi sản phẩm

• Làm hồ sơ thanh toán, kế hoạch thanh toán. Tuân thủ đúng quy trình, quy định về thanh quyết toán đồng thời phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán để đảm bảo thanh toán đúng thời hạn.

• Đào tạo phát triển bản thân: Đảm bảo thực hiện đầy đủ các khóa học và chương trình đào tạo theo quy định của khối, Ban, phòng Công ty