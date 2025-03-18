Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
- Hà Nội: Hội sở, Tầng 34, Tòa nhà Keang Nam, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 700 - 900 USD
1. Tính lương:
- Kiểm soát công, OT, nghỉ vắng của nhân viên
- Thực hiện các công việc liên quan đến tính lương.
- Thực hiện các báo cáo lương theo yêu cầu của các phòng ban.
2. Thuế TNCN:
- Thực hiện các công việc đăng ký/ thay đổi thông tin đăng ký MST, giảm trừ gia cảnh.
- Thực hiện tính toán thuế TNCN hàng tháng.
- Thực hiện báo cáo thuế TNCN hàng tháng.
- Thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài: QT tròn năm, vắt năm và Quyết toán cuối năm cho toàn bộ CBNV.
3. Bảo hiểm:
3.1. Phụ trách công tác BHXH, BHYT, BHTN:
- Thực hiện các nghiệp vụ báo tăng, giảm, điều chỉnh BHXH của nhân viên trong tháng.
- Phụ trách hồ sơ chế độ của nhân viên: ốm đau, thai sản,.…
- Thực hiện đối chiếu số liệu BHXH hàng tháng với cơ quan BHXH và với NLĐ.
- Quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT.
- Luôn luôn cập nhật thông tin và truyền thông cho NLĐ các thay đổi liên quan đến chế độ BHXH BHYT, BHTN.
Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI