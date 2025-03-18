Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD

1. Tính lương:

- Kiểm soát công, OT, nghỉ vắng của nhân viên

- Thực hiện các công việc liên quan đến tính lương.

- Thực hiện các báo cáo lương theo yêu cầu của các phòng ban.

2. Thuế TNCN:

- Thực hiện các công việc đăng ký/ thay đổi thông tin đăng ký MST, giảm trừ gia cảnh.

- Thực hiện tính toán thuế TNCN hàng tháng.

- Thực hiện báo cáo thuế TNCN hàng tháng.

- Thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài: QT tròn năm, vắt năm và Quyết toán cuối năm cho toàn bộ CBNV.

3. Bảo hiểm:

3.1. Phụ trách công tác BHXH, BHYT, BHTN:

- Thực hiện các nghiệp vụ báo tăng, giảm, điều chỉnh BHXH của nhân viên trong tháng.

- Phụ trách hồ sơ chế độ của nhân viên: ốm đau, thai sản,.…

- Thực hiện đối chiếu số liệu BHXH hàng tháng với cơ quan BHXH và với NLĐ.

- Quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT.

- Luôn luôn cập nhật thông tin và truyền thông cho NLĐ các thay đổi liên quan đến chế độ BHXH BHYT, BHTN.